به گزارش ایلنا، بهروز اکبری، معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: مواد آرایشی چشم برای زیبایی یا پاک‌سازی اطراف چشم استفاده می‌شوند و در صورت استفاده درست، مشکلی ایجاد نمی‌کنند.

او توضیح داد: برخی فرآورده‌ها به‌مرور زمان محل رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها می‌شوند و استفاده از آن‌ها می‌تواند منجر به عفونت و آسیب چشم شود.

او تأکید کرد: هیچ فرآورده‌ای که برای ناحیه چشم طراحی نشده نباید اطراف چشم استفاده شود. همچنین استفاده مشترک از لوازم آرایشی حتی با دوستان نزدیک خطر انتقال میکروب و بروز عفونت را افزایش می‌دهد.

اکبری گفت: استفاده از تسترها در فروشگاه‌ها یکی از مسیرهای اصلی انتقال آلودگی است، زیرا افراد زیادی از یک محصول استفاده می‌کنند. او توصیه کرد در صورت نیاز به تست، تنها از اپلیکاتورهای نو و یکبارمصرف استفاده شود.

معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی درباره سرمه نیز هشدار داد و گفت: بسیاری تصور می‌کنند سرمه به دلیل سنتی بودن بی‌خطر است، در حالی‌که این ماده در انواع مختلف خود مانند الکحل، کژال و سورمه، حاوی فلزات سنگین و سمی از جمله سرب، کادمیوم و ارسنیم است. این ترکیبات قابلیت تجمع زیستی در بدن دارند و می‌توانند آثار زیان‌آور و جدی برای چشم و سلامت فرد ایجاد کنند.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، اکبری بر لزوم استفاده از محصولات دارای مجوز سازمان تأکید کرد و گفت: نظارت بر فرآورده‌های آرایشی چشم با هدف جلوگیری از عرضه محصولات ناایمن ادامه دارد.

