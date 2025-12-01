خبرگزاری کار ایران
با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛

نشست دبیران فرهنگی و اجتماعی مناطق ده‌گانه دانشگاه‌های کشور برگزار شد

نشست دبیران فرهنگی و اجتماعی مناطق ده‌گانه دانشگاه‌های کشور برگزار شد
نشست دبیران فرهنگی و اجتماعی مناطق ده‌گانه دانشگاه‌های کشور، با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این نشست با تشکر از میزبانی دانشگاه شهید بهشتی، هویت‌سازی دانشگاهی و حکمرانی فرهنگی فروتنانه را محور اصلی سیاست‌های این وزارتخانه خواند. 

وی با اشاره به فرارسیدن ۱۶ آذر و اوج‌گیری فعالیت‌های دانشجویی، خاطرنشان کرد: این ظرفیت می‌تواند با هدایت مناسب به فرصتی برای بیان مطالبات دانشجویی و ایجاد گفت‌وگویی سازنده تبدیل شود. 

دکتر شالچی در ادامه با اشاره به ضرورت ارتباط دولت با دانشگاه‌ها اعلام کرد: بر پایه دستورالعمل جدید، وزرا و مدیران ارشد دولت موظف به حضور در دانشگاه‌ها و گفت‌وگو با دانشجویان هستند. 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، پرسشگری را حق مسلم دانشجویان دانست و دانشگاه را مناسب‌ترین بستر برای پاسخگویی مسئولان به این پرسش‌ها عنوان کرد. 

آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه فعالیت‌های فرهنگی در محیط‌های دانشگاهی گفت: ریشه بسیاری از مسائل دانشگاه‌ها فرهنگی است و چنانچه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری بیشتری در این عرصه صورت می‌گرفت، اکنون با چالش‌های کمتری مواجه بودیم. 

وی تربیت درست، آموزش کارآمد و نقش‌آفرینی استادان را از ارکان اساسی حل مسائل فرهنگی برشمرد و افزود: استادان جوان باید علاوه بر آموزش تخصصی، مهارت‌های تربیتی و فرهنگی را نیز بیاموزند تا تأثیر بیشتری در ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود فضای فرهنگی دانشگاه داشته باشند. 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، گفتنی است در این نشست، دبیران فرهنگی و اجتماعی مناطق ده‌گانه دانشگاه‌های کشور به ارائه گزارش از وضعیت منطقه خود، چالش‌های موجود و پیشنهادهای اجرایی پرداختند. همچنین بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها و تقویت برنامه‌های فرهنگی مشترک تأکید شد.

