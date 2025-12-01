کارسوق زبانهای خارجی؛ نوآوری در گفتوگو، اثرگذاری در عمل
مرحله نهایی چهارمین کارسوق کشوری زبانهای خارجی سمپاد ۱۹ تا ۲۱ آذر در مشهد مقدس برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، مرحله نهایی چهارمین کارسوق کشوری زبانهای خارجی مدارس سمپاد، طی روزهای ۱۹ تا ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۴ با حضور ۴۱ اثر برگزیده و با میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در شهر مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
این رویداد آموزشی-پژوهشی به عنوان بخشی از برنامههای منظم و سالیانۀ سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، در راستای تحقق الگوی تربیتی سمپاد و دستیابی به شعار چشمانداز «هر نیاز کشور، یک سمپادیِ آماده اثرگذاری» طراحی و اجرا میشود. کارسوق زبانهای خارجی در کنار دیگر کارسوقها، جشنوارهها و مسابقات ملی، طیف گستردهای از برنامههای تربیتی سمپاد را تشکیل میدهد که با هدف پرورش استعدادهای اثرگذار و پاسخگویی به نیازهای کشور، سالانه در تقویم اجرایی این سازمان پیشبینی و با همکاری یکی از ادارات کل آموزش و پرورش استانها عملیاتی میشود.
چهارمین کارسوق کشوری زبانهای خارجی از ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز نمود. در فرایند اجرایی این دوره، ۹۳۰ دانشآموز در آزمونهای عمومی و تخصصی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ شرکت کردند که از این میان، ۲۶۲ اثر در چهار محور «نامهنگاری»، «مقالهنویسی»، «ایفای نقش» و «بازیوارسازی آموزشی» و به سه زبان انگلیسی، عربی و فرانسه به دبیرخانه کشوری ارسال شد.
بر اساس ارزیابیهای انجامشده، ۸۰ اثر به مرحله دفاع آنلاین راه یافتند و پس از برگزاری جلسات دفاع در روزهای ۲۵ تا ۲۷ آبان ماه، در نهایت ۴۱ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب و به مرحله نهایی و اختتامیه کارسوق دعوت شدند.
در این دوره، محور نامهنگاری با ۱۷۳ اثر، بیشترین استقبال را در بین دانشآموزان داشته است.
دبیرخانه کشوری کارسوق زبانهای خارجی سمپاد، با اشاره به اهداف تربیتی و مهارتمحور این رویداد، خاطرنشان کرد: «کارسوق زبانهای خارجی به مثابه بستری برای خودباوری، تقویت هویت اسلامی-ایرانی و بهرهگیری از زبان بهعنوان ابزاری در خدمت تبیین مرجعیت علمی و فرهنگی ایران در عرصهی جهانی است.»
مرحله نهایی این رویداد شامل ارائه آثار، برگزاری کارگاههای تخصصی و مراسم اختتامیه با تقدیر از منتخبان خواهد بود.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عللاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مرحله جدید این کارسوق میتوانند به وبگاه این کارسوق به نشانی english.sampad.gov.ir مراجعه نمایند.