آمادهباش هلالاحمر همزمان با ورود سامانه بارشی به نیمه غربی کشور
رئیس روابطعمومی سازمان امدادونجات با اشاره به ورود سامانه بارشی به شمالغرب و غرب کشور اعلام کرد: تیمهای امدادی در تمام مناطق تحت تأثیر در وضعیت آماده باش قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، امیر حسین خان، رئیس روابطعمومی سازمان امدادونجات گفت: طبق پیشبینیهای سازمان هواشناسی: امروز با ورود سامانه بارشی به مناطق شمالغرب کشور، در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، بخشهایی از کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی و همچنین دامنههای جنوبی البرز در زنجان، قزوین، البرز و تهران، ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود.
وی افزود: افزایش سرعت وزش باد در این مناطق موجب کاهش غلظت آلایندههای جوی در شمالغرب و غرب کشور و از ساعات پایانی امشب در دامنههای جنوبی البرز شامل قزوین، البرز، تهران و همچنین اصفهان خواهد شد.
رئیس روابطعمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به وضعیت فردای کشور گفت: در ارتفاعات زاگرس مرکزی در جنوبغرب و غرب کشور، غرب اصفهان و نیز شمال آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل، افزایش ابر، وزش باد، رگبار، رعدوبرق و بارش برف پیشبینی میشود.
وی تأکید کرد: تیمهای امدادی و عملیاتی هلالاحمر در تمام استانهای تحت تأثیر این سامانه در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و هماهنگی با استانها برای پوشش فوری حوادث احتمالی انجام شده است.
وی با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی بیان کرد: شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلالاحمر به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای ضروری و درخواستهای امدادی هموطنان است.