افزایش ۶۱ درصدی درآمدهای پایدار شهرداری تهران در سال جاری

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران از افزایش ۶۱ درصدی درآمدهای پایدار شهرداری در نیمه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی خوشنود مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، درباره میزان وصول درآمدهای پایدار در سال جاری گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، وصولی شهرداری تهران از محل درآمدهای پایدار، بیش از ۳۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که سهم قابل توجه ۳۴.۸ درصدی از مجموع منابع شهرداری در این بازه زمانی را شامل می‌شود. 

خوشنود افزود: وصولی شهرداری تهران در بخش درآمدهای پایدار در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ با وجود نوسانات اقتصادی، عملکرد ۱۲۶ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری را نشان می‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز، حاکی از رشد ۶۱ درصدی است. 

وی پیگیری مداوم مدیران شهری برای تحقق تمامی ظرفیت‌های درآمد پایدار را از اقدامات شایسته دوره کنونی مدیریت شهری برشمرد که منجر به «افزایش سهم درآمدهای پایدار در سبد درآمدی شهرداری تهران» شده است. 

خوشنود، درآمدهای پایدار شهرداری تهران در نیمه نخست سال جاری را قریب به ۸ برابر مدت مشابه سال ۱۴۰۰ برشمرد و گفت: میزان درآمدهای پایدار در نیمه نخست سال ۱۴۰۰.۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده؛ این در حالی است که این میزان در سال جاری به مرز ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید. 

وی درباره اثر افزایش درآمدهای پایدار نیز توضیح داد: وصولی درآمدهای پایدار شهرداری تهران، طی چهار سال اخیر، همواره به طور معناداری بیش از نرخ تورم، افزایش داشته است. این مهم، نشان از عزم مدیریت شهری برای «به حداقل رساندن تکانه‌های مالی» و تأمین بخش عمده‌ای از «هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شامل حقوق و دستمزد کارکنان و نگهداشت شهر» از محل درآمدهای پایدار است. 

به گزارش سایت شهر، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در پایان از تأمین ۸۵ درصد منابع پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و نگهداشت شهر، طی ۶ ماه نخست ۱۴۰۴، از محل درآمدهای پایدار خبر داد.

