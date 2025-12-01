خبرگزاری کار ایران
قاتل متواری وکیل جوان در عملیات ضربتی پلیس آگاهی دستگیر شد

سرنخ‌های پلیسی در پرونده قتل وکیل جوان، اختلافات شغلی در یک پرونده مشترک را آشکار کرد؛ سرنخ‌هایی که دستگیری قاتل متواری را در عملیات تهرانسر رقم زد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: صبح روز شنبه بیست‌وهشتم تیرماه، یک وکیل پایه‌یک دادگستری هنگام خروج از منزل خود در محله ولنجک، هدف حمله عمدی یک خودرو قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات جان باخت.

وی افزود: در این حادثه، خودروی پژویی که در چند متری محل کمین کرده بود، ناگهان با سرعت بالا به سمت مقتول حرکت کرده و پس از زیر گرفتن وی، از محل حادثه متواری شد. با دستور قاضی سالار صنعتگر بازپرس ویژه قتل، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، ردیابی پیامک‌های تهدیدآمیز و تحلیل پرونده‌های اخیر مقتول را در دستور کار قرار دادند.

این مقام ارشد انتظامی پایتخت ادامه داد: کارآگاهان در جریان تحقیقات تخصصی موفق شدند هویت قاتل را شناسایی کنند. در بررسی‌ها مشخص شد متهم پیش‌تر در یک پرونده مشترک با مقتول فعالیت داشته و در مقام وکیل رقیب با او همکاری حرفه‌ای داشته است؛ موضوعی که احتمال بروز اختلافات شغلی را تقویت می‌کند.

سردار ولیپور گودرزی در پایان اعلام کرد: کارآگاهان اداره دهم با بهره‌گیری از اقدامات پیچیده اطلاعاتی و پلیسی، روز یکشنبه نهم آذرماه در محدوده غرب تهران (تهرانسر) قاتل متواری را طی یک عملیات ضربتی دستگیر و به اداره دهم منتقل کردند، متهم با صدور قرار قانونی، جهت ادامه تحقیقات و کشف زوایای پنهان پرونده در اختیارکارآگاهان پلیس آگاهی می باشد.

