هشدار سازمان غذا و دارو به انتشار ماده تجاوز
کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامت نسبت به انتشار مواد ناشناس موسوم به ماده تجاوز هشدار داد.
به گزارش ایلنا، هدی شفیعی گفت: این ترکیبات هیچ نام و جایگاهی در داروها و محصولات دارای مجوز از سازمان غذا و دارو ندارند و از مسیرهای غیرقانونی و قاچاق وارد میشوند. این مواد معمولاً بیرنگ، بیبو و بیطعم هستند و در مقادیر کم تغییر محسوسی در طعم یا بوی نوشیدنی ایجاد نمیکنند که همین موضوع احتمال سوءاستفاده را افزایش میدهد.
او افزود: تشخیص این مواد برای افراد بسیار دشوار است و بهویژه در موقعیتهای اجتماعی باید احتیاط بیشتری داشت. شفیعی توصیه کرد در قرارهای ملاقات و دورهمیها از دریافت نوشیدنی از افراد ناشناس خودداری شود و هر نوشیدنی با طعم یا بوی غیرعادی کنار گذاشته شود.
او تأکید کرد: این ترکیبات از مسیر رسمی توزیع نمیشوند و سوءاستفادهکنندگان از روشهایی مانند پرداخت رمزارزی و حسابهای ناشناس برای پنهانماندن استفاده میکنند.
شفیعی علائمی مانند سرگیجه ناگهانی، تاری دید، گیجی، ضعف عضلانی و از دست دادن حافظه کوتاهمدت را از نشانههای احتمالی مصرف این مواد دانست و از جوانان و دانشجویان خواست در محیطهای غیرمطمئن دقت بیشتری داشته باشند.
بنا بر اعلام ایفدانا، مردم در صورت مشاهده هرگونه عرضه یا تبلیغ مشکوک باید مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند و در صورت مشاهده علائم، بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.