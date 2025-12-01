ممنوعیت تردد از محور چالوس و آزادراه تهران - شمال

به گزارش ایلنا تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و مسیر رفت و برگشت آزادراه قزوین - رشت روان است.

همچنین در حال حاضر آزادراه کرج - تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، آزادراه کرج - قزوین محدوده گلدشت، برخی مقاطع محور شهریار - تهران و بزرگراه ورامین - تهران محدوده قلعه نو دارای ترافیک سنگین است.

برپایه این گزارش، محور چالوس واقع در استان مازندران، محدوده کمرزرد، کیلومتر ۶۵، به‌دلیل اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد، از تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ لغایت ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۷ الی ۱۹ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و همچنین از ساعت ۷ الی ۱۲ روز چهارشنبه مسدود و تردد از محورهای هراز و فیروزکوه امکانپذیر است.