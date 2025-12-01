خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

کاهش دما در نوار شمالی کشور

کاهش دما در نوار شمالی کشور
کد خبر : 1721277
سازمان هواشناسی پیش‌بینی‌کرد: امروز (دوشنبه) با فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق شمال غرب، غرب و ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش ابر، بارش باران، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات بارش برف داشته باشیم.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز (دوشنبه) از غلظت آلاینده‌های جوی در استان‌های واقع در شمال غرب و غرب و سه شنبه در مناطق مرکزی و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز کاسته می شود.

همچنین با فعالیت سامانه بارشی در روز سه شنبه، در برخی مناطق اصفهان، غرب سواحل دریای خزر و ارتفاعات و دامنه های زاگرس مرکزی و ارتفاعات شمال غرب کشور، افزایش ابر، بارش باران، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود.

چهارشنبه این شرایط در استان‌های ساحلی دریای خزر، بخش هایی از مرکز و شمال شرق کشور و دامنه ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی رخ می دهد.

پنجشنبه در برخی مناطق استان های ساحلی خزر و شمال شرق کشور و جمعه در غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ می‌دهد.

چهارشنبه و پنجشنبه در نوار شمالی کشور دما کاهش خواهد یافت و دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۵ و کمترین دمای آن به پنج درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

