هوای تهران همچنان در وضعیت قرمز
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۱۰ آذرماه) در شرایط ناسالم برای همه است.
به گزارش ایلنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۵۹ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشت. آلاینده شاخص هماکنون ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۵۳و کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای همه است.
از ابتدای سال جاری هوای تهران تا ۴ آذرماه ۶ روز پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۱۶ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.
در این شرایط جوی مبتلایان به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری کننند. افراد دیگر باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.