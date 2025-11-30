فروزنده در جمع نخبگان و ائمه جماعات گفت: امروز مهمترین هدف ما جهاد تبین و امید آفرینی است و هر کس به سهم خود باید در این راه قدم بردارد . وقتی مردم احساس کنند که چالش ها و مشکلات قابل حل است هم افزایی ایجاد می شود و این هم افزایی در رفتار و اقدامات اثر بخشی دارد.

فروزنده در ادامه افزود: در مدیریت شهری نیز این تلاش ها صورت گرفته همچنانکه در ۴ سال گذشته شاهد اقدامات کم نظیری در حوزه مدیریت شهری بودیم، از جمله برقی سازی اتوبوس ها و تاکسی‌ها.

وی افزود: امروز برقی سازی خودروها مهمترین راه کاهش آلودگی هوا است و امروز ما شاهد هستیم که اتوبوس های برقی در تهران تردد می کنند و تا ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و همینطور ۱۰ هزار تاکسی برقی وارد پایتخت خواهند شد.

فروزنده افزود: ما برای حل مشکل آلودگی هوا باید هر چه بیشتر به سمت حذف سوخت های فسیلی در حمل و نقل برویم و برقی سازی ناوگان حمل و نقل بهترین راهکار است.

معاون هماهنگی و امرو مناطق شهرداری تهران گفت: امروز یکی از اقدامات بزرگ در همین منطقه در حال انجام است و آن ساماندهی ۴۰۰ هکتار شن چاله می باشد که تاثیرات بسزایی در بهبود شرایط محیط زیست در این منطقه خواهد داشت و این امر در راستای مطالبات عمومی شهروندان در این منطقه بوده است.

فروزنده در ادامه افزود: از جمله اقدامات دیگر در این دوره مدیریت شهری اهتمام به ایجاد خطوط جدید مترو است به گونه ای که با ایجاد ۴ خط جدید همسان خطوط فعلی مترو ، برای شهروندان مترو ایجاد خواهد شد و مناطقی که دسترسی کمتری به مترو داشته اند از این مد حمل و نقل انبوه بر بهره مند خواهند شد. خطوط ۸،۹،۱۰،۱۱ خطوط جدیدی هستند که ساخت آنها در حال انجام است.

فروزنده افزود: این اقدامات اگر آگاهی بخشی شود سبب اعتماد بخشی به شهروندان خواهد شد و این اعتماد بخشی یک سرمایه بزرگ اجتماعی خواهد بود.

معاون شهردار تهران همچنین در بخش دیگری از نظارت ستادی با معاونان و مدیران منطقه دیدار کرد. در این بخش مردانی مدیر کل تحولات کالبدی شهرداری تهران و نیز حجت الاسلام کاظمی مدیر کل تحولات نرم افزاری شهرداری تهران و سوداگر مشاور عالی معاونت هماهنگی و امور مناطق به ارائه گزارشی از وضعیت منطقه در حوزه های ذیربط پرداختند.

تملک املاک معارض و بازگشایی معابر بن بست اولویت اقدامات منطقه ۱۸

در این نظارت ستادی همچنین رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ پایتخت از تملک املاک معارض و بازگشایی معابر بن بست بعنوان مهمترین اولویت کاری این منطقه نام برد که اجرای آن هزینه ای را به شهر تحمیل نخواهد کرد.

رضا محمدی ضمن بر شمردن اولویت های کاری مدیریت شهری منطقه، در رابطه با جزئیات اجرایی شدن این طرح در محورهای ۱۱ گانه اظهار داشت : بر اساس کار کارشناسی صورت گرفته، مدلی تحت عنوان همسایگی بطور پایلوت در معبر زندیه به میر هاشم اجرا و کوچکترین هزینه ای برای شهر و محله در پی نخواهد داشت.

محمدی همچنین با بیان این نکته که اداره امور شهر و محله بدون همراهی شهروندان میسر نبوده، تأکید کرد: تشکیل شبکه های اجتماعی مختلف موجب پیشرفت امورات مدیریت شهری شده و نقش شهروندان را بعنوان صاحبین اصلی شهر دو چندان خواهد کرد.