جزئیات تازه از سانحه مرگبار برای خانواده معاون رئیس‌جمهور

جزئیات تازه از سانحه مرگبار برای خانواده معاون رئیس‌جمهور
رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح جزئیات بیشتر از حادثه امروز در محور تهران ـ سمنان اعلام کرد که در برخورد خودروی سواری خانواده معاون رئیس‌جمهور با یک کامیون متوقف، همسر وی در صحنه جان باخت و راننده به همراه سه عضو دیگر خانواده نیز به‌طور جدی مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، سردار کرمی‌اسد، درباره جزئیات این سانحه گفت: ساعت ۱۳:۲۱ امروز یک دستگاه سواری تارا که در مسیر تهران به سمنان در حرکت بود، در محدوده ایوانکی با یک کامیون بنز که در حاشیه جاده متوقف بود، برخورد کرد.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه فاطمه حیدری، ۳۴ ساله و از سرنشینان سواری تارا (همسر معاون رئیس‌جمهور اسماعیل سقاب اصفهانی) در صحنه در دم جان باخت. همچنین چهار سرنشین دیگر شامل راننده خودرو، پدر همسر ۵۶ ساله، دختر ۱۲ ساله و پسر ۹ ساله معاون رئیس‌جمهور مجروح شدند که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان معتمدی گرمسار و سپس به تهران منتقل شدند که فرزند خردسال پس از مداوا مرخص شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه پلیس راه، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی علت تامه وقوع این سانحه اعلام شده است.

سردار کرمی‌اسد در پایان گفت: علت دقیق حادثه پس از بررسی کارشناسان پلیس راه اعلام خواهد شد.

