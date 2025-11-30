وی افزود: متاسفانه در این حادثه فاطمه حیدری، ۳۴ ساله و از سرنشینان سواری تارا (همسر معاون رئیس‌جمهور اسماعیل سقاب اصفهانی) در صحنه در دم جان باخت. همچنین چهار سرنشین دیگر شامل راننده خودرو، پدر همسر ۵۶ ساله، دختر ۱۲ ساله و پسر ۹ ساله معاون رئیس‌جمهور مجروح شدند که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان معتمدی گرمسار و سپس به تهران منتقل شدند که فرزند خردسال پس از مداوا مرخص شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه پلیس راه، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی علت تامه وقوع این سانحه اعلام شده است.

سردار کرمی‌اسد در پایان گفت: علت دقیق حادثه پس از بررسی کارشناسان پلیس راه اعلام خواهد شد.