واکنش وزارت بهداشت به شائبه دریافت زیرمیزی معاون وزیر: استعفایش را بلافاصله پذیرفتیم

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

کد خبر : 1721076
پس از انتشار نامه‌ای با ادعای درخواست «۵ سکه» از سوی معاون آموزشی پیشین وزارت بهداشت از مادر یک بیمار، یک مقام مسئول در وزارت بهداشت اعلام کرد که صحت این ادعا هنوز بررسی نشده، اما استعفای این مقام بلافاصله پذیرفته شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مادر یک بیمار نامه‌ای را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود، سید جلیل حسینی، معاون آموزشی پیشین وزیر بهداشت، برای انجام یک عمل جراحی درخواست دریافت ۵ سکه بهار آزادی کرده است. از سوی دیگر روز گذشته وزیر بهداشت «علی جعفریان» را به‌عنوان سرپرست جدید معاونت آموزشی این وزارتخانه منصوب کرد. 

یک مقام مسئول در وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره انتشار ادعایی مبنی بر «درخواست پنج سکه طلا از مادر یک بیمار» توسط سید جلیل حسینی با تأکید بر اینکه هنوز هیچ بررسی رسمی درباره این ادعا انجام نشده است، گفت: آنچه مطرح شده در حد یک شائبه است؛ شائبه‌ای که ممکن است واقعی باشد یا نباشد. 

او درباره علت استعفای سید جلیل حسینی نیز توضیح داد: اما به محض طرح این موضوع، تصمیم‌گیری با سرعت انجام شد و استعفای ایشان توسط وزیر بهداشت پذیرفته شد. این بیشترین اقدامی بود که در شرایط فعلی امکان انجام آن وجود داشت. 

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود مطرح شدن چنین موضوعی برکناری صورت نگرفته و موضوع با استعفا خاتمه یافته است؟ گفت: با توجه به اینکه هنوز صحت ادعا مشخص نشده، امکان واکنش قطعی وجود نداشت و تا زمانی که بررسی دقیق انجام نشود، نمی‌توان گفت ادعا درست است یا نادرست. تنها می‌توان گفت شائبه‌ای مطرح شده و تصمیم فوری نیز بر همین اساس اتخاذ شده است.

