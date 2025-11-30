آغاز مرحله نخست جذب پاکبانان ایرانی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از آغاز مرحله نخست جذب پاکبانان ایرانی و استقرار نمایندگان وزارت کشور برای بررسی وضعیت اقامت و اشتغال اتباع خارجی مشغول در مناطق خبر داد و تأکید کرد که روند بهکارگیری نیروهای جدید با نظارت مستمر، آموزش تخصصی و بهبود قابل توجه مزایا دنبال میشود.
به گزارش ایلنا، محسن قضاتلو با اشاره به اجرای تفاهمنامه میان این سازمان و استانداری تهران درباره ساماندهی اتباع و مهاجران شاغل در حوزه خدمات شهری گفت: نمایندگان اداره کل اتباع استانداری تهران در ساختمان مرکزی سازمان پسماند مستقر شدهاند تا وضعیت اقامت حدود ۶ هزار نیروی اتباع فعال در مناطق را به صورت دقیق بررسی کنند.
وی تصریح کرد: تنها اتباع دارای مجوز اقامت و دارای مهر تایید از مراحل احراز هویت میتوانند اجازه فعالیت سهماهه دریافت کنند و در صورت صدور این پروانه، پیمانکار موظف به بیمهکردن و تأمین اسکان کارگری آنان خواهد بود.
قضاتلو با اشاره به انتشار فراخوان سراسری جذب کارگران ایرانی در پایان شهریورماه ۱۴۰۴ ادامه داد: پیرو این فراخوان حدود ۲۵۰۰ نفر ثبتنام کردند که در فاز نخست با نزدیک به هزار نفر از آنان تماس گرفته شد. بیش از ۳۰۰ نفر متقاضی شغل پاکبانی و ۵۰ نفر متقاضی رانندگی کامیون بودهاند و از این افراد خواسته شده طی بازه ۲ هفتهای از یکم تا ۱۵ آذر با مدارک لازم به واحد مکانیزه سازمان مدیریت پسماند واقع در محدوده اتوبان همت شرق مراجعه کنند تا برای آموزش و آغاز همکاری به شرکتهای پیمانکاری مناطق ۲۲گانه معرفی شوند. امکان ثبت نام در سایت workers.tehran.ir همچنان فراهم است و فازهای بعدی برای متقاضیان پاکبانی بهصورت مرحلهای پیگیری و انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به نیاز واقعی شهر تهران به ۱۱ تا ۱۲ هزار نیروی کارگر رفتوروب اشاره و تأکید کرد: برنامه ما جذب مرحلهای پاکبان ایرانی و جایگزینی نیروهای اتباع با پاکبان ایرانی است. به تمامی نیروهای جدید، مسیرهای اعلام تخلفات احتمالی پیمانکار آموزش داده شده تا در صورت تضییع حقوق، موضوع را مستقیما به سازمان بهعنوان ناظر عالی گزارش دهند. همچنین کارایی نیروها در دوره آزمایشی ارزیابی میشود و در صورت عدم انطباق با استانداردها، با حفظ تمامی حقوق کارگر، جایگزینی نیرو صورت خواهد گرفت.
وی افزود: دورههای آموزشی تخصصی در حوزه نظافت شهری و ایمنی شغلی (HSE) برای کارگران جدید توسط پیمانکاران برگزار میشود و نظارت مستمر بر عملکرد، ایمنی و امنیت شغلی آنان در دستور کار قرار دارد. برای کارگران ایرانی مشوقهای قانونی مهمی در نظر گرفته شده است؛ از جمله حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومانی، اسکان رایگان برای نیروهای شهرستانی، بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی و سرویس تردد کارگران ساکن حومه تهران.
به گزارش شهر، قضاتلو از تغییر برنامه نظافت بزرگراهها برای ارتقای ایمنی پاکبانان خبر داد و گفت: طبق برنامهریزی جدید، پاکبانان بزرگراهی در ساعات روز مشغول به کار خواهند شد و نگهداشت شبانه به ماشینآلات مکانیزه سپرده شده است.
در پایان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، افزایش واقعی حقوق و مزایا، توسعه مکانیزاسیون و آموزش شهروندان در حوزه مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ را راهکارهای بلندمدت این مجموعه برشمرد و تأکید کرد که این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود شرایط شغلی کارگران دنبال میشود.