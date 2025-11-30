خبرگزاری کار ایران
دستگیری عاملان ربایش پسربچه

فرمانده انتظامی رابر از شناسایی و دستگیری ضربتی دو نفر به جرم ربایش یک پسر بچه قبل از هرگونه اقدامی از خانواده اش خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "داراب قنبری" در تشریح این خبر گفت: در پی تماس شهروندان با پلیس و اعلام ربودن یک پسر بچه توسط دو سرنشین یک خودروی سواری، مراتب به پلیس آگاهی و تمامی تیم های انتظامی مستقر در مرکز و حومه شهر گزارش شد.

وی افزود: در این راستا با اجرای سریع طرح مهار و سرعت عمل تیم های انتظامی، خودروی مورد نظر در محدوده یکی از جاده های کوهستانی متوقف و ضمن آزادی این پسر نوجوان، راننده و سرنشین خودروی سواری دستگیر شدند.  

فرمانده انتظامی رابر تصریح کرد: متهمان پس از بازجویی های اولیه و مشخص شدن انگیزه خود از این عمل مجرمانه با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

