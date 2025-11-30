دستگیری عاملان ربایش پسربچه

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "داراب قنبری" در تشریح این خبر گفت: در پی تماس شهروندان با پلیس و اعلام ربودن یک پسر بچه توسط دو سرنشین یک خودروی سواری، مراتب به پلیس آگاهی و تمامی تیم های انتظامی مستقر در مرکز و حومه شهر گزارش شد.

وی افزود: در این راستا با اجرای سریع طرح مهار و سرعت عمل تیم های انتظامی، خودروی مورد نظر در محدوده یکی از جاده های کوهستانی متوقف و ضمن آزادی این پسر نوجوان، راننده و سرنشین خودروی سواری دستگیر شدند. فرمانده انتظامی رابر تصریح کرد: متهمان پس از بازجویی های اولیه و مشخص شدن انگیزه خود از این عمل مجرمانه با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

انتهای پیام/