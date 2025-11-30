ملکی خبر داد:
آتشسوزی در برج ۲۰ طبقه در حال ساخت؛ نجات بیش از ۳۰ کارگر
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، از وقوع آتشسوزی در یک برج ۲۰ طبقه در حال ساخت در انتهای بزرگراه همدانی خبر داد وگفت: با اقدام سریع نیروهای آتشنشانی، بیش از ۳۰ نفر از کارگران و کارکنان به سلامت نجات یافتند.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه، اعلام کرد: ساعت ۱۰:۳۸ صبح امرورز حادثه آتشسوزی در یک ساختمان بلندمرتبه در حال ساخت در آدرس انتهای بزرگراه همدانی، خیابان کرمانشاه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد.
به گفته او، بلافاصله ۵ ایستگاه آتشنشانی به همراه خودروهای پشتیبانی شامل دو دستگاه نردبان و بالابر هیدرولیکی، تانکر آب و خودروی تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند و آتشنشانان در مدت ۴ دقیقه به محل رسیدند.
ملکی توضیح داد: در یک برج ۲۰ طبقه در حال ساخت که دارای چهار طبقه منفی بود، طبقه منفی یک به انبار مصالح تبدیل شده بود. این بخش به وسعت حدود ۵۰۰ متر و شامل مقدار زیادی لوله پلیکا، یونولیت، گونی و دیگر مصالح قابل اشتعال بود که دچار حریق شده بود.
به گفته او دود زیادی از ساختمان خارج میشد و در همان لحظه تعدادی از کارگران و پرسنل شرکت پیمانکاری در طبقات و دفتر کار حضور داشتند. شدت حرارت و آتش به گونهای بود که احتمال سرایت حریق به طبقات بالایی و همچنین برج مسکونی مجاور که ساکنان در آن حضور داشتند، وجود داشت.
سخنگوی آتشنشانی افزود: آتشنشانان علیرغم دود و حرارت شدید، با تجهیزات کامل به داخل ساختمان نفوذ کردند و همزمان از بیرون نیز با نردبان و بالابر هیدرولیکی عملیات را آغاز کردند.
او گفت: در جریان عملیات نجات، بیش از ۳۰ نفر از کارگران و کارمندان حاضر در ساختمان توسط آتشنشانان به سلامت به فضای بیرونی منتقل شدند تا توسط نیروهای اورژانس بررسی شوند.
ملکی ادامه داد: آتش در نهایت بهطور کامل مهار شد و از سرایت آن به برج مسکونی مجاور که نگرانی اصلی بود، جلوگیری شد. پس از تخلیه دود و ایمنسازی، محل تا دقایقی دیگر به مالکان تحویل داده خواهد شد.