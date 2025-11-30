خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ملکی خبر داد:

آتش‌سوزی در برج ۲۰ طبقه در حال ساخت؛ نجات بیش از ۳۰ کارگر

آتش‌سوزی در برج ۲۰ طبقه در حال ساخت؛ نجات بیش از ۳۰ کارگر
کد خبر : 1720922
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، از وقوع آتش‌سوزی در یک برج ۲۰ طبقه در حال ساخت در انتهای بزرگراه همدانی خبر داد وگفت: با اقدام سریع نیروهای آتش‌نشانی، بیش از ۳۰ نفر از کارگران و کارکنان به سلامت نجات یافتند.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه،  اعلام کرد: ساعت ۱۰:۳۸ صبح امرورز حادثه آتش‌سوزی در یک ساختمان بلندمرتبه در حال ساخت در آدرس انتهای بزرگراه همدانی، خیابان کرمانشاه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد.

به گفته او، بلافاصله ۵ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروهای پشتیبانی شامل دو دستگاه نردبان و بالابر هیدرولیکی، تانکر آب و خودروی تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند و  آتش‌نشانان در مدت ۴ دقیقه به محل رسیدند.

ملکی توضیح داد: در یک برج ۲۰ طبقه در حال ساخت که دارای چهار طبقه منفی بود، طبقه منفی یک به انبار مصالح تبدیل شده بود. این بخش به وسعت حدود ۵۰۰ متر و شامل مقدار زیادی لوله پلیکا، یونولیت، گونی و دیگر مصالح قابل اشتعال بود که دچار حریق شده بود.

به گفته او دود زیادی از ساختمان خارج می‌شد و در همان لحظه تعدادی از کارگران و پرسنل شرکت پیمانکاری در طبقات و دفتر کار حضور داشتند. شدت حرارت و آتش به گونه‌ای بود که احتمال سرایت حریق به طبقات بالایی و همچنین برج مسکونی مجاور که ساکنان در آن حضور داشتند، وجود داشت.

سخنگوی آتش‌نشانی افزود: آتش‌نشانان علی‌رغم دود و حرارت شدید، با تجهیزات کامل به داخل ساختمان نفوذ کردند و هم‌زمان از بیرون نیز با نردبان و بالابر هیدرولیکی عملیات را آغاز کردند.

او گفت: در جریان عملیات نجات، بیش از ۳۰ نفر از کارگران و کارمندان حاضر در ساختمان توسط آتش‌نشانان به سلامت به فضای بیرونی منتقل شدند تا توسط نیروهای اورژانس بررسی شوند.

ملکی ادامه داد:  آتش در نهایت به‌طور کامل مهار شد و از سرایت آن به برج مسکونی مجاور که نگرانی اصلی بود، جلوگیری شد. پس از تخلیه دود و ایمن‌سازی، محل تا دقایقی دیگر به مالکان تحویل داده خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود