جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه، اعلام کرد: ساعت ۱۰:۳۸ صبح امرورز حادثه آتش‌سوزی در یک ساختمان بلندمرتبه در حال ساخت در آدرس انتهای بزرگراه همدانی، خیابان کرمانشاه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد.

به گفته او، بلافاصله ۵ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروهای پشتیبانی شامل دو دستگاه نردبان و بالابر هیدرولیکی، تانکر آب و خودروی تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند و آتش‌نشانان در مدت ۴ دقیقه به محل رسیدند.

ملکی توضیح داد: در یک برج ۲۰ طبقه در حال ساخت که دارای چهار طبقه منفی بود، طبقه منفی یک به انبار مصالح تبدیل شده بود. این بخش به وسعت حدود ۵۰۰ متر و شامل مقدار زیادی لوله پلیکا، یونولیت، گونی و دیگر مصالح قابل اشتعال بود که دچار حریق شده بود.

به گفته او دود زیادی از ساختمان خارج می‌شد و در همان لحظه تعدادی از کارگران و پرسنل شرکت پیمانکاری در طبقات و دفتر کار حضور داشتند. شدت حرارت و آتش به گونه‌ای بود که احتمال سرایت حریق به طبقات بالایی و همچنین برج مسکونی مجاور که ساکنان در آن حضور داشتند، وجود داشت.

سخنگوی آتش‌نشانی افزود: آتش‌نشانان علی‌رغم دود و حرارت شدید، با تجهیزات کامل به داخل ساختمان نفوذ کردند و هم‌زمان از بیرون نیز با نردبان و بالابر هیدرولیکی عملیات را آغاز کردند.

او گفت: در جریان عملیات نجات، بیش از ۳۰ نفر از کارگران و کارمندان حاضر در ساختمان توسط آتش‌نشانان به سلامت به فضای بیرونی منتقل شدند تا توسط نیروهای اورژانس بررسی شوند.

ملکی ادامه داد: آتش در نهایت به‌طور کامل مهار شد و از سرایت آن به برج مسکونی مجاور که نگرانی اصلی بود، جلوگیری شد. پس از تخلیه دود و ایمن‌سازی، محل تا دقایقی دیگر به مالکان تحویل داده خواهد شد.

انتهای پیام/