رئیس اورژانس استان تهران اعلام کرد:
ثبت ۳۵۷ فوت در تهران طی ۸ روز گذشته با احتمال تأثیر آلودگی هوا
رئیس اورژانس استان تهران اعلام کرد: متأسفانه در هشت روز گذشته ۳۵۷ فوت ثبت شدهاند که میتواند آلودگی هوا در آن نقش داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد اسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی، بیان کرد: در قانون، تکلیفی برای حضور اورژانس در میادین در زمان آلودگی هوا وجود ندارد. در گذشته چنین تصمیمی وجود داشت اما اکنون تصمیم اصلاح شده است.
وی افزود: طبق قانون، وزارت بهداشت مسئول پاسخگویی به نیازها و درخواستهای مددجویان است و نماینده این مسئولیت در حوزه پیش بیمارستانی، اورژانس ۱۱۵ است. تا به امروز همکاران اورژانس تلاش کرده اند که به این نیاز پاسخ دهند.
رئیس اورژانس استان تهران گفت: در آبان ماه، همزمان با آغاز آلودگی ها، ۲۲۷ هزار تماس برقرار شد و ۹۳ هزار مأموریت انجام شد که ۲۲ درصد آنها مرتبط با آلودگی هوای کلانشهر تهران و استان بود.
او تصریح کرد: در هشت روز اخیر نیز ۵۷ هزار تماس افزایش یافت. در این مدت ۲۸ هزار مأموریت انجام شد و ۳۱ درصد مأموریتها مرتبط با آلودگی هوا بوده است.
توکلی تاکید کرد: اورژانس استان تهران بهویژه در کلانشهر تهران دارای چالش جدی است.از طرفی ۴۰۰ پایگاه اورژانس کمبود داریم و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس نیز عقبماندگی وجود دارد. اگرچه در مقایسه با برخی کشورهای دنیا جلوتر هستیم، اما با توجه به شرایط ترافیکی و جغرافیایی تهران، این تعداد پاسخگو نیست.
او اشاره کرد: ۳۱ درصد مأموریتها مرتبط با بیماریهای قلبی و تنفسی است. متأسفانه در هشت روز گذشته ۳۵۷ فوت ثبت شدهاند که میتواند آلودگی هوا در آن نقش داشته باشد.
وی با اشاره به قانون هوای پاک گفت: این قانون الزاماتی دارد که برخی از آنها کنار گذاشته شدهاند. حالا که آلودگی اتفاق افتاده است، میگویند اورژانس باید مستقر شود؛ در حالی که وظیفه اورژانس ارائه خدمت در صحنه است.
او در پایان خاطرنشان کرد: از مردم عزیز و همچنین دولتمردان تقاضا داریم کمبودها و چالشهای این خدمت ارزشمند که مستقیماً با جان مردم سر و کار دارد را جدی بگیرند، اما مردم مطمئن باشند که خدمترسانی در جریان است.