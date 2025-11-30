خبرگزاری کار ایران
سرپرست مرکز ارزشیابی آموزش‌وپرورش منصوب شد

در مسیر تحول در نظام تعلیم و تربیت، با حکم وزیر آموزش و پرورش، سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش منصوب شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز، یکشنبه نهم آذر ماه، در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، با حکم وزیر آموزش و پرورش، عبدالرضا فولادوند با حفظ سمت به عنوان سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش منصوب و جایگزین محسن زارعی شد. 

گفتنی است؛ فولادوند در حال حاضر رئیس سازمان نهضت سوادآموزی است.

