به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز، یکشنبه نهم آذر ماه، در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، با حکم وزیر آموزش و پرورش، عبدالرضا فولادوند با حفظ سمت به عنوان سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش منصوب و جایگزین محسن زارعی شد.

گفتنی است؛ فولادوند در حال حاضر رئیس سازمان نهضت سوادآموزی است.

