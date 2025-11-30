کاشانی در واکنش به آلودگی هوا؛
یک مَرد پیدا شود و چالش استعفا را مطرح کند
خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تماسش با استاندار تهران درباره آلودگی هوا گفت: استاندار معتقد بود که بر اساس اذعان ۲۳ دستگاه، همه وظایف خود را انجام داده اند!
به گزارش ایلنا، حبیب کاشانی در سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آلودگی هوای پایتخت، اظهار کرد: روز جمعه تماسی با استاندار داشتم و اعلام کرد که بر اساس اذعان ۲۳ دستگاه، همه وظایف خود را انجام دادند. فکر میکنم مردم به وظایف خود عمل نکردند و خوب نفس نمیکشند.
وی افزود: مشکل ارائه آمار غلط و نادرست است؛ با این آمار چه کسی مقصر است؟ قوه قضاییه باید وارد عمل شود و وضعیت را بررسی کند. شرایط فعلی گریهآور است. اینکه وزارت صمت اعلام کرده که ما موتورها را گازی و خودروها را برقی کردیم، کافی نیست.
کاشانی با بیان اینکه هزار و ۵۰۰ اتوبوس شامل ۵۸۶ اتوبوس خودروسرویس در خطوط داریم، گفت: وضعیت نسبت به قبل بهتر شده اما اگر همه به وظایف خود انجام دادند، چرا وضعیت به این گونه است؟
وی تاکید کرد: قوه قضاییه آمارها را راستی ازمایی کند و اگر کسی ترک فعل کرده، مشخص شود. یک نفر مرد پیدا شود و چالش استعفا را مطرح کند.تا لحظه مردن میخواهیم مسئولیت را از دست ندهیم؟ این موضوع برای ما با تحصیلات عالیه خجالت آور است. خروجی و عملکرد ما در برق، آب، گاز و هوا مشخص است. ما آمدهایم چه کار کنیم؟
به گزارش شهر، کاشانی خاطرنشان کرد: رئیس شورا از تمام نهادها دعوت به توضیح کند و اگر نیامدند بگوییم که توضیح ندادند. نمیتوانیم بگوییم که چون هوا خوب نیست، در خانه بمانید تا وقت مردن شما فرا برسد.
وی با اشاره به آثار سوء آلودگی هوا بر سلامت مردم، یادآور شد: از ۲۳ دستگاه دعوت شود تا اگر مشکلی با همافزایی و همکاری حل میشود، همکاری کنیم؛ در غیر این صورت چالش استعفا را ایجاد کنیم. اگر نمیتوانیم به وظایف خود عمل کنیم مثل ناخدایی باشیم که با کشتی خود غرق شویم، نه اینکه کشتی غرق شود و ما روی آب باشیم.