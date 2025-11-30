خبرگزاری کار ایران
به زودی آقای چمران باید شیرینی دهد

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سفر تیم مدیریت شهری به چین برای تحویل رام‌های مترو، اظهار کرد: به زودی به موعد تحویل واگن‌های مترو نزدیک می‌شویم.

به گزارش ایلنا، پرویز سروری در سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت یاد شهید طباطبایی اظهار کرد: ۲ هزار تجاوز پس از آتش‌بس در لبنان از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. چرا با تمام عملیات‌های سنگین ایران روی اسرائیل و دستیابی به آتش‌بس، اسرائیل جرات نکرد یک تیر به ایران پرتاب کند؟ دلیل این است که ما قدرت پاسخگویی داریم.

وی افزود: این نشان می‌دهد که اقدام ایران به تقویت قدرت موشکی تا چه اندازه مهم و اثرگذار است. آمریکا آسمان ونزوئلا را مسدود کرده و این نشان می‌دهد سازمان ملل سازمان بیهوده‌ای است.

سروری گفت: در آینده مشخص خواهد شد که شهید طباطبایی تا چه اندازه در جبهه مقاومت اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به سفر تیم مدیریت شهری به چین برای تحویل رام‌های مترو، با یادآوری یک مصاحبه از رئیس شورای شهر تهران که گفته بود وقتی رام ها رسید شیرینی می دهد اظهار کرد: ما چهار سال منتظر بودیم و به زودی به موعد شیرینی دادن آقای چمران برای تحویل واگن‌های مترو نزدیک می‌شویم.

به گزارش شهر، سروری با بیان اینکه سفرای ۱۳ کشور در آیین افتتاح ایستگاه مریم مقدس (س) حضور داشتند، تصریح کرد: حضور نمایندگان مسیحیان در مجلس نشان داد هم افزایی ملی یک آرزو نیست بلکه واقعیتی در جمهوری اسلامی ایران است و خلق این اثر بی بدیل را به دست‌اندرکاران آن تبریک می‌گوییم. جمهوری اسلامی سالها مورد حمله بود که عدالت بین ادیان را رعایت نمی‌کند اما اتفاق روز گذشته خلاف این موضوع را ثابت کرد.

ترموود