ابن گزارش توسط تایمز ‌و با همکاری Schmidt Science Fellows انجام شده ‌و برترین دانشگاه‌های جهان را در حوزه علوم بین‌رشته‌ای شامل ۹۱۱ موسسه آموزش عالی و ‌پژوهشی از ۹۴ کشور معرفی می‌کند.

از جمع دانشگاه‌های برتر علوم بین‌رشته‌ای جهان، تعداد ۲۸ دانشگاه در اختیار ایران است، بعد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رتبه‌های دوم و سوم در سطح ملی به دانشگاه شهید بهشتی با رتبه جهانی ۱۴۷ و دانشگاه شیراز ۱۹۶ تعلق دارد.

طبق این گزارش در دامنه ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه گلستان و در دامنه ۴۰۱-۵۰۰ به ترتیب نام دانشگاه‌های بوعلی سینا، رازی، کردستان، محقق اردبیلی، ارومیه و یزد دیده می‌شود و رتبه دانشگاه‌های حکیم سبزواری، صنعتی کرمانشاه، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، پیام نور، شهرکرد و قم در دامنه ۵۰۱-۶۰۰ قرار دارد.