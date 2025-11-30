امیرکبیر در صدر دانشگاههای ایران در حوزه بینرشتهای
در جدیدترین گزارش رتبهبندی علوم بینرشتهای تایمز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۹۹ امتیاز در صدر دانشگاههای ایران قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در جدیدترین گزارش رتبهبندی علوم بینرشتهای، ویرایش ۲۰۲۶ که توسط تایمز منتشر شد، ۲۸ رتبه در اختیار دانشگاههای ایران قرار گرفت که نخستین دانشگاه ایران در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۹۹ است.
ابن گزارش توسط تایمز و با همکاری Schmidt Science Fellows انجام شده و برترین دانشگاههای جهان را در حوزه علوم بینرشتهای شامل ۹۱۱ موسسه آموزش عالی و پژوهشی از ۹۴ کشور معرفی میکند.
از جمع دانشگاههای برتر علوم بینرشتهای جهان، تعداد ۲۸ دانشگاه در اختیار ایران است، بعد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رتبههای دوم و سوم در سطح ملی به دانشگاه شهید بهشتی با رتبه جهانی ۱۴۷ و دانشگاه شیراز ۱۹۶ تعلق دارد.
طبق این گزارش در دامنه ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه گلستان و در دامنه ۴۰۱-۵۰۰ به ترتیب نام دانشگاههای بوعلی سینا، رازی، کردستان، محقق اردبیلی، ارومیه و یزد دیده میشود و رتبه دانشگاههای حکیم سبزواری، صنعتی کرمانشاه، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، پیام نور، شهرکرد و قم در دامنه ۵۰۱-۶۰۰ قرار دارد.