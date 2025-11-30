خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیرکبیر در صدر دانشگاه‌های ایران در حوزه بین‌رشته‌ای

امیرکبیر در صدر دانشگاه‌های ایران در حوزه بین‌رشته‌ای
کد خبر : 1720812
لینک کوتاه کپی شد.

در جدیدترین گزارش رتبه‌بندی علوم بین‌رشته‌ای تایمز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۹۹ امتیاز در صدر دانشگاه‌های ایران قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در جدیدترین گزارش رتبه‌بندی علوم بین‌رشته‌ای، ویرایش ۲۰۲۶ که توسط تایمز منتشر شد، ۲۸ رتبه در اختیار دانشگاه‌های ایران قرار گرفت که نخستین دانشگاه ایران در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۹۹ است.

ابن گزارش توسط تایمز ‌و با همکاری Schmidt Science Fellows انجام شده ‌و برترین دانشگاه‌های جهان را در حوزه علوم بین‌رشته‌ای شامل ۹۱۱ موسسه آموزش عالی و ‌پژوهشی از ۹۴ کشور معرفی می‌کند.

از جمع دانشگاه‌های برتر علوم بین‌رشته‌ای جهان، تعداد ۲۸ دانشگاه در اختیار ایران است، بعد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رتبه‌های دوم و سوم در سطح ملی به دانشگاه شهید بهشتی با رتبه جهانی ۱۴۷ و دانشگاه شیراز ۱۹۶ تعلق دارد.

طبق این گزارش در دامنه ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه گلستان و در دامنه ۴۰۱-۵۰۰ به ترتیب نام دانشگاه‌های بوعلی سینا، رازی، کردستان، محقق اردبیلی، ارومیه و یزد دیده می‌شود و رتبه دانشگاه‌های حکیم سبزواری، صنعتی کرمانشاه، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، پیام نور، شهرکرد و قم در دامنه ۵۰۱-۶۰۰ قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود