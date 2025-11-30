خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان جذب پسادکتری تقاضامحور در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی

فراخوان جذب پسادکتری تقاضامحور در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
کد خبر : 1720811
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری بنیاد ملی نخبگان، در نظر دارد پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور را با هدف ارتقای سطح فعالیت‌های پژوهشی و حمایت از دانش‌آموختگان برتر مقطع دکتری جذب کند.

به گزارش ایلنا از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، جذب این پژوهشگران با چشم‌انداز توسعه مرزهای دانش و فناوری، ارائه راهکارهای نوین برای حل مسائل اساسی کشور و تقویت توانمندی‌های پژوهشی و فناورانه فارغ‌التحصیلان دکتری طراحی شده است.

جزئیات فراخوان:

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir نسبت به ثبت‌نام و ارسال مدارک لازم اقدام کنند.

مهلت نهایی ثبت‌نام در این دوره تا تاریخ ۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

در این دوره، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مجموعه‌ای از طرح‌های پژوهشی تقاضامحور خود را جهت انتخاب پژوهشگران معرفی کرده است. فهرست کامل این طرح‌ها، همراه با شرایط، ضوابط، مدارک مورد نیاز و توضیحات جامع، در فایل فراخوان پیوست‌شده در انتهای این خبر قابل دریافت است.

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران از تمامی پژوهشگران مستعد و علاقه‌مند دعوت می‌کند تا با شرکت در این فراخوان، نقشی مؤثر در پیشبرد فناوری و کمک به حل چالش‌های کلیدی کشور ایفا کنند.

دریافت فایل فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضا محور در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود