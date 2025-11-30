المپیادهای علمی به عنوان یکی از معتبرترین رقابت‌های علمی کشور، فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، ارتقای توان علمی و مهارت‌های پژوهشی دانش‌آموزان فراهم می‌آورد و نقش مهمی در مسیر تحصیلی و علمی آنان دارد.

تاریخ شروع ثبت‌نام در این دوره از هشتم تا ۱۸ آذرماه خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند در تاریخ اعلام شده با مراجعه به سایت my.medu.ir ثبت نام خود را برای شرکت در المپیادهای علمی سال تحصیلی جاری تکمیل کنند.

فایل دستورالعمل برگزاری المپیادهای علمی دانش آموزی کشور و نیز نماهنگ معرفی سامانه المپیاد دانش آموزی به پیوست اعلام شود.