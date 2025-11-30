خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز ثبت‌نام آزمون مرحله اول المپیادهای علمی

آغاز ثبت‌نام آزمون مرحله اول المپیادهای علمی
کد خبر : 1720806
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه دانش‌پژوهان جوان در اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت نام مرحله نخست المپیاد علمی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، با توجه به آغاز ثبت‌نام مرحله اول المپیادهای علمی دانش‌آموزی سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴، مقتضی است دانش‌آموزان علاقه‌مند برای شرکت در این آزمون‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

المپیادهای علمی به عنوان یکی از معتبرترین رقابت‌های علمی کشور، فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، ارتقای توان علمی و مهارت‌های پژوهشی دانش‌آموزان فراهم می‌آورد و نقش مهمی در مسیر تحصیلی و علمی آنان دارد.

تاریخ شروع ثبت‌نام در این دوره از هشتم تا ۱۸ آذرماه خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند در تاریخ اعلام شده با مراجعه به سایت my.medu.ir ثبت نام خود را برای شرکت در المپیادهای علمی سال تحصیلی جاری تکمیل کنند.

فایل دستورالعمل برگزاری المپیادهای علمی دانش آموزی کشور و نیز نماهنگ معرفی سامانه المپیاد دانش آموزی به پیوست اعلام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود