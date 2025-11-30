خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امروز؛ آخرین فرصت ثبت نام آزمون استخدامی سرایداران

امروز؛ آخرین فرصت ثبت نام آزمون استخدامی سرایداران
کد خبر : 1720736
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز آزمون جهاددانشگاهی اعلام کرد: امروز آخرین فرصت ثبت نام آزمون استخدامی سرایداران وزارت آموزش و پرورش است.

به گزارش ایلنا، داوطلبان تا پایان امروز می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات اصلاحیه و داشتن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه ثبت‌نام این آزمون به نشانی www. hrtc. ir مراجعه کنند و یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اند، امکان ویرایش نیز فراهم شده است. این آزمون روز جمعه ۲۸ آذر برگزار می‌شود. 

کانال رسمی مرکز آزمون در پیام‌رسان‌ها نیز از طریق @hrtcir در دسترس است. همچنین شماره ۰۲۱-۹۲۰۰۲۱۲۵ (۶ خط) پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود