امروز؛ آخرین فرصت ثبت نام آزمون استخدامی سرایداران

به گزارش ایلنا، داوطلبان تا پایان امروز می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات اصلاحیه و داشتن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه ثبت‌نام این آزمون به نشانی www. hrtc. ir مراجعه کنند و یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اند، امکان ویرایش نیز فراهم شده است. این آزمون روز جمعه ۲۸ آذر برگزار می‌شود.

کانال رسمی مرکز آزمون در پیام‌رسان‌ها نیز از طریق @hrtcir در دسترس است. همچنین شماره ۰۲۱-۹۲۰۰۲۱۲۵ (۶ خط) پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.

