افزایش آلودگی هوا از ظهر دوشنبه
اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن پیشبینی کاهش نسبی دما در استان تهران، از افزایش آلودگی هوا از ظهر فردا (۱۰ دیماه) خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
همچنین بعد از ظهر یکشنبه (۹ دیماه) و بعد از ظهر چهارشنبه (۱۲ دیماه) در پارهای نقاط به ویژه بخشهای جنوبی و غربی گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار خواهد بود. از ظهر دوشنبه (۱۰ دیماه) تا ظهر چهارشنبه (۱۲ دیماه) در مناطق پرتردد شهری افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
از عصر روز سهشنبه (۱۱ دیماه) تا اواخر وقت چهارشنبه (۱۲ دیماه) در بعضی ساعتها افزایش ابر و در ارتفاعات گاهی بارش پراکنده مورد انتظار است. امروز افزایش نسبی دما و از فردا روند تدریجی کاهش دما پیش بینی میشود.
فردا دوشنبه (۱۰ دیماه) آسمان صاف تا قسمتی ابری در پارهای نقاط بهویژه بخشهای جنوبی و غربی گاهی وزش باد شدید مورد انتظار است. از روز دوشنبه (۱۰ دیماه) تا روز چهارشنبه (۱۲ دیماه) آسمان صاف تا قسمتی ابری، از دوشنبه شب بهتدریج افزایش غبار محلی، در بعضی ساعتها افزایش ابر، در ارتفاعات گاهی بارش پراکنده پیشبینی میشود.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، توچال با کمینه دمای منفی ۱۴ درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آسمان تهران فردا (۱۰ دیماه) در روز صاف بهتدریج غبار محلی و در شب صاف همراه با غبار محلی با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۱۱ درجه سانتیگراد و طی سه شنبه (۱۱ دی ماه) صاف و غبارآلود اوایل شب افزایش ابر با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.