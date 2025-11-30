به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: طبق اطلاعات به‌دست آمده، هشت نفر شکارچی به‌طور غیرقانونی وارد منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان در شهرستان کامیاران شده و اقدام به شکار کرده بودند و با توجه به شرایط خاص منطقه یگان حفاظت وارد منطقه شده و در نقاط مختلف کمین کردند. محیط‌بانان در تاریکی شب و با وجودعدم ارتباط موبایل و بی‌سیم، با سه نفر از شکارچیان مسلح منطقه مواجه شدند و به آنان دستور ایست می‌دهند، اما شکارچیان با تهدید به استفاده از اسلحه و پرتاب سنگ با محیط‌بانان، درگیر شدند.

وی اظهار کرد: در جریان این درگیری، یکی از محیط‌بانان به شدت از ناحیه سر دچار جراحت شد و در حالی که دو نفر دیگر از محیط‌بانان نیز از ناحیه کمر و پا آسیب دیدند. با این وجود محیط‌بانان با به‌دست آوردن کوله‌پشتی یکی از شکارچیان، از داخل آن ۴۸ فشنگ جنگی، دوربین مخصوص نصب روی اسلحه و چراغ قوه کشف و ضبط کردند.

به گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان افزود: با تلاش همکاران همکار زخمی به پایین کوه انتقال می‌یابد و به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفت.

انتهای پیام/