تداوم هوای ناسالم در تهران
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۹ آآذرماه) در شرایط ناسالم برای همه است.
به گزارش ایلنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۵۳ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشت. آلاینده شاخص هماکنون ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۵۴ و کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای همه است
از ابتدای سال جاری هوای تهران تا ۴ آذرماه ۶ روز پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.