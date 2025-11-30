خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا

​سازمان هواشناسی با پیش‌بینی ادامه آلودگی هوای شهرهای صنعتی، از ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام سازمان هواشناسی: ؛ امروز در اغلب مناطق کشور جوی آرام حاکم خواهد بود. در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در نیمه غربی کشور افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت. 

از اواخر وقت امروز در ارتفاعات واقع در شمال غرب افزایش ابر رخ می‌دهد. 

از فردا با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، برخی نقاط استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز، واقع در زنجان، قزوین، البرز و تهران ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

 

