تصادف پنج خودروی سواری ۱۱ مجروح بر جای گذاشت
بامداد امروز برخورد پنج خودروی سواری در حوالی فرودگاه امام خمینی (ره) باعث مصدومیت ۱۱ نفر شد؛ حادثهای که با اقدام سریع آتشنشانان و انتقال خودروهای آسیبدیده، بدون تلفات جانی خاتمه یافت.
به گزارش ایلنا، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران اعلام کرد: ساعت ۱:۰۹ بامداد امروز حادثه تصادف چندین دستگاه خودروی سواری در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–قم، پس از فرودگاه امام خمینی (ره) و حوالی تیر ۳۱۰ – معادل ۱۵ تا ۱۶ کیلومتری تهران – به سامانه ۱۲۵ گزارش شد.
بهگفته ملکی، بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی تهران به محل اعزام شدند و عوامل آتشنشانی حسنآباد نیز که این محدوده در حوزه عملیاتی آنها قرار دارد، در صحنه حضور داشتند. آتشنشانی تهران نیز بهعنوان نیروی کمکی در عملیات مشارکت کرد.
ملکی توضیح داد: در محل حادثه مشخص شد پنج دستگاه خودرو شامل پژو ۴۰۵، پژو پرشیا، کوییک، پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۶ اسدی با یکدیگر برخورد کردهاند. علت وقوع این برخورد زنجیرهای توسط کارشناسان پلیس راهور در حال بررسی است.
به گفته سخنگوی آتشنشانی، ۱۱ سرنشین در این خودروها حضور داشتند که پیش از رسیدن آتشنشانان از خودروها خارج شده بودند.
ملکی افزود: تنها راننده یکی از خودروها در اتاقک خودرو محبوس بود که آتشنشانان پس از آغاز عملیات، وی را خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند. تمام ۱۱ مجروح برای بررسی وضعیت جسمانی تحویل اورژانس شدند. مصدومان حادثه ۶ مرد و ۵ زن بودند.
به گزارش شهر، سخنگوی سازمان آتشنشانی تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و هیچیک از خودروها دچار واژگونی یا آتشسوزی نشده بودند.