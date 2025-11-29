وی با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی و هماهنگی در حوزه مدیریت حریق افزود: باید در عملیات اطفای حریق چابک‌تر و منسجم‌تر عمل کنیم و نیروهایی که آموزش‌های تخصصی دیده‌اند، با هماهنگی بیشتری وارد میدان شوند.

افلاطونی همچنین نقش هیات کوهنوردی و سازمان بسیج را در اطفای حریق جنگل الیت و نیز حریق جنگل‌های جلفا در استان آذربایجان شرقی قابل‌ توجه دانست و از دفتر ترویج خواست تا برای همکاری‌های میدانی، تفاهم‌نامه عملیاتی با بسیج و فدراسیون کوهنوردی منعقد کند.

رئیس سازمان منابع طبیعی سه چالش مهم عرصه‌های طبیعی کشور را حریق جنگل‌ها و مراتع، بیماری‌ها و آفات درختی و وقوع سیلاب عنوان کرد و خواستار تشکیل تیم‌های کارشناسی برای ریشه‌یابی و بررسی دقیق عوامل این چالش‌ها شد.

وی همچنین مستندسازی اقدامات در حوزه منابع طبیعی را ضروری دانست و تأکید کرد: ثبت لحظه‌به‌لحظه عملیات، تفسیر عکس‌های هوایی، تهیه نقشه‌های دقیق از مناطق درگیر و تنظیم صورت‌جلسات جامع،ژ در اقناع افکار عمومی و ارائه گزارش‌های دقیق بسیار مؤثر خواهد بود.