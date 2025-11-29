خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لزوم انسجام بیشتر در اطفای آتش‌سوزی جنگل‌ها

لزوم انسجام بیشتر در اطفای آتش‌سوزی جنگل‌ها
کد خبر : 1720618
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی و هماهنگی در حوزه مدیریت حریق جنگل‌ها گفت:در عملیات اطفای آتش‌سوزی باید چابک‌تر و منسجم‌تر عمل کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رضا افلاطونی عصر امروز در سیزدهمین جلسه شورای مدیران، ضمن قدردانی از مشارکت مؤثر نیروهای مردمی، امدادی، یگان حفاظت و جنگلبانان در مهار حریق جنگل‌های الیت چالوس، ابراز خرسندی کرد که این رخداد گسترده بدون تلفات جانی و مصدومیت جدی خاتمه یافت.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی و هماهنگی در حوزه مدیریت حریق افزود: باید در عملیات اطفای حریق چابک‌تر و منسجم‌تر عمل کنیم و نیروهایی که آموزش‌های تخصصی دیده‌اند، با هماهنگی بیشتری وارد میدان شوند.

افلاطونی همچنین نقش هیات کوهنوردی و سازمان بسیج را در اطفای حریق جنگل الیت و نیز حریق جنگل‌های جلفا در استان آذربایجان شرقی قابل‌ توجه دانست و از دفتر ترویج خواست تا برای همکاری‌های میدانی، تفاهم‌نامه عملیاتی با بسیج و فدراسیون کوهنوردی منعقد کند.

رئیس سازمان منابع طبیعی سه چالش مهم عرصه‌های طبیعی کشور را حریق جنگل‌ها و مراتع، بیماری‌ها و آفات درختی و وقوع سیلاب عنوان کرد و خواستار تشکیل تیم‌های کارشناسی برای ریشه‌یابی و بررسی دقیق عوامل این چالش‌ها شد.

وی همچنین مستندسازی اقدامات در حوزه منابع طبیعی را ضروری دانست و تأکید کرد: ثبت لحظه‌به‌لحظه عملیات، تفسیر عکس‌های هوایی، تهیه نقشه‌های دقیق از مناطق درگیر و تنظیم صورت‌جلسات جامع،ژ در اقناع افکار عمومی و ارائه گزارش‌های دقیق بسیار مؤثر خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود