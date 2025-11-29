خبرگزاری کار ایران
با استعفای معاون آموزشی وزارت بهداشت، سرپرست جدید منصوب شد

با استعفای معاون آموزشی وزارت بهداشت، سرپرست جدید منصوب شد
در پی استعفای سید جلیل حسینی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین خود را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت منصوب کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علی جعفریان

مشاور عالی و جانشین محترم وزیر

باسلام؛

خدمت به مردم عزیز کشورمان، فرصت و نعمت مغتنمی است که خداوند منان به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است.

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جناب عالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت آموزشی» منصوب می شوید. امیدوارم با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.

انتهای پیام/
