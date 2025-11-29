تداوم آموزش غیرحضوری در استان تهران به استثنای ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس برای ۹ و ۱۰ آذرماه

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری تهران، حسن عباس نژاد بعد از ظهرشنبه از تشکیل ششمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در استانداری تهران خبرداد.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران با اشاره به داده هاو جمع بندی های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقررشد؛ مهدکودک ها و پیش دبستانی ها تعطیل و آموزش مدارس در کلیه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای ۵ شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس طی روزهای یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.

وی در خصوص وضعیت فعالیت دستگاه های اجرایی مستقر در شهر تهران نیز گفت: دستگاه ها به صورت دو سوم دورکار و یک سوم جهت ارائه خدمت به مردم و شهروندان عزیز به صورت حضوری فعال خواهند بود و دستگاه های امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی و اورژانس از این مورد استتثاهستند.

عباس نژاد در خصوص فعالیت بانک ها نیز عنوان کرد: قسمت اداری بانک ها به صورت دورکاری و شعب به صورت کشیک با هماهنگی شورای هماهنگی بانک ها ارائه خدمت خواهند داشت.

وی در خصوص طرح ترافیک نیز اظهار کرد: کما فی السابق طرح زوج و فرد از۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اظهار کرد: تردد کامیون ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

عباس نژاد همچنین از تعطیلی تمامی پارک ها ،شهربازی ها و کلیه مراکز تجمعی مانند سینما و تئاترها نیز خبر داد و بیان کرد: هر گونه تجمع و برگزاری همایش ها و مسابقات ورزشی در فضاهای مسقف و باز ممنوع می باشد.

وی گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌هاو مینی‌بوسها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌هاو اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود.

عباس نژاد افزود: استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهرهای استان الزامی و استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروه‌های حساس (کودکان،سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی،زنان باردار) ضروری است و اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی وسوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد،همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

