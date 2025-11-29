وی افزود:این افراد با سوءاستفاده از نام و نشان نهادهایی مانند صدا و سیما، بانک‌ها، مؤسسات مالی و حتی پشتیبانی پلتفرم‌ها، اعتماد اولیه قربانیان را جلب کرده و سپس با درخواست کد فعال‌سازی مربوط به سرویس های بانکداری، مبالغی را از حساب آن‌ها برداشت می‌کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه این شیوه کلاهبرداری در روزهای اخیر روند افزایشی داشته است، تأکید کرد:هیچ نهاد رسمی از طریق پیام‌رسان‌ها برای اعلام برنده‌شدن، ارائه خدمات بانکی یا دریافت اطلاعات محرمانه با کاربران تماس نمی‌گیرد. هرگونه تماس اینترنتی با این عناوین مشکوک بوده و احتمالاً کلاهبرداری است.

سرهنگ مختار رضایی در پایان گفت: پلیس فتا ضمن پیگیری پرونده‌های مرتبط، به پلتفرم‌های داخلی نیز اعلام کرده که نظارت امنیتی خود را افزایش داده و نسبت به شناسایی و حذف حساب‌های جعلی اقدام کنند. شهروندان در صورت مشاهده موارد مشابه، می‌توانند موضوع را از طریق سایت fata.gov.ir یا شماره 096380 به پلیس فتا گزارش کنند.