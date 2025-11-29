افزایش کلاهبرداری با تماسهای جعلی در پیامرسانهای داخلی
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، سرهنگ جواد مختار رضایی از افزایش کلاهبرداری سایبری از طریق تماسهای اینترنتی جعلی در پیامرسانهای بومی خبر داد و نسبت به اعتماد کاربران به حسابهای کاربری با هویت جعلی هشدار داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ جواد مختاررضایی با اعلام هشدار درباره شیوه فزاینده کلاهبرداری در پیامرسانهای داخلی گفت: طبق گزارشهای متعدد دریافتی از شهروندان در سراسر کشور، مجرمان سایبری با ایجاد حسابهای کاربری جعلی در پیامرسانها و شبکه های اجتماعی بومی و برقراری تماسهای اینترنتی صوتی با عناوینی مانند مسابقات رادیویی و تلویزیونی، برنده شدن جوایز، دریافت وام یا طرحهای حمایتی، اقدام به فریب کاربران میکنند.
وی افزود:این افراد با سوءاستفاده از نام و نشان نهادهایی مانند صدا و سیما، بانکها، مؤسسات مالی و حتی پشتیبانی پلتفرمها، اعتماد اولیه قربانیان را جلب کرده و سپس با درخواست کد فعالسازی مربوط به سرویس های بانکداری، مبالغی را از حساب آنها برداشت میکنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه این شیوه کلاهبرداری در روزهای اخیر روند افزایشی داشته است، تأکید کرد:هیچ نهاد رسمی از طریق پیامرسانها برای اعلام برندهشدن، ارائه خدمات بانکی یا دریافت اطلاعات محرمانه با کاربران تماس نمیگیرد. هرگونه تماس اینترنتی با این عناوین مشکوک بوده و احتمالاً کلاهبرداری است.
سرهنگ مختار رضایی در پایان گفت: پلیس فتا ضمن پیگیری پروندههای مرتبط، به پلتفرمهای داخلی نیز اعلام کرده که نظارت امنیتی خود را افزایش داده و نسبت به شناسایی و حذف حسابهای جعلی اقدام کنند. شهروندان در صورت مشاهده موارد مشابه، میتوانند موضوع را از طریق سایت fata.gov.ir یا شماره 096380 به پلیس فتا گزارش کنند.