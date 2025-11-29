ایستگاه مترو مریم مقدس افتتاح شد

به گزارش ایلنا، آیین بهره‌برداری از ایستگاه مریم مقدس (س) در خط ۶ مترو تهران همزمان با یکصد و نود و سومین پویش امید و افتخار امروز - شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، پرویز سروری نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی و شارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی ایران در مجلس شورای اسلامی، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، حمیدرضا غلامزاده سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

به گزارش شهر، ایستگاه مریم مقدس صد و شصت و یکمین ایستگاه متروی پایتخت است که با ۱۱ هزار متر مربع زیربنا و با بهره‌گیری از معماری برگرفته از نمادهای دین مسیحیت در عمق ۳۴ متری از سطح زمین قرار دارد که برای احداث این ایستگاه، ۱۰۲ هزار متر مکعب خاکبرداری، سه هزار و ۶۰۰ تن آرماتوربندی، ۲۷ هزار مترمکعب بتن‌ریزی و ۶ هزار مترمربع سنگ کاری انجام شده است.

