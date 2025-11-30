خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

در حوزه مواد غذایی با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه هستیم/ دولت طرح کالابرگ را به درستی اجرا نمی‌کند

در حوزه مواد غذایی با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه هستیم/ دولت طرح کالابرگ را به درستی اجرا نمی‌کند
کد خبر : 1720460
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در حال حاضر به‌ویژه در حوزه مواد غذایی با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه هستیم و این شرایط تامین مواد غذایی را برای مردم به ویژه اقشار ضعیف و افراد دارای درآمد ثابت با مشکل مواجه کرده است به نحوی که بسیاری از مردم توان خرید برنج با قیمت امروزی، برنج با قیمت کیلویی حدود ۹۰۰ هزار تومان و مرغ بالای ۱۰۰ هزار تومان را ندارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پنجمین مرحله طرح کالابرگ الکترونیکی قرار بود در آبان ماه به مرحله اجرا برسد، اما وعده‌ها در این زمینه تحقق نیافت. حالا دولت وعده داده که این طرح با تغییراتی مهم در آذرماه اجرا می‌شود، تغییراتی که قرار است قدرت خرید شهروندان را افزایش داده و دسترسی آن‌ها به کالاهای اساسی را تسهیل کند. حالا اما نمایندگان کمیسیون اجتماعی قرار است روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه با دعوت از وزیر جهاد کشاورزی در جلسه‌ای آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی کشور را بررسی می‌کنند. 

«علی جعفری آذر» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تایید این خبر گفت: موضوع کالابرگ الکترونیک در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شده و دولت مکلف است تعهدات و الزامات مربوطه را انجام دهد. ماهیت کالابرگ بر اساس قانون این است که دولت اقلام اساسی به‌ویژه مواد غذایی را بر اساس قیمت‌های سال ۱۴۰۰ به دست مردم برساند. یعنی بر اساس این طرح باید مردم کالاها را با همان قیمت سال ۱۴۰۰ خریداری کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت کند. 

او با بیان اینکه سه دهک اول در اولویت طرح کالابرگ قرار دارند و دهک‌های بعدی هم به تدریج اضافه می‌شوند، اضافه کرد: در حال حاضر به‌ویژه در حوزه مواد غذایی با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه هستیم و این شرایط تامین مواد غذایی را برای مردم به ویژه اقشار ضعیف و افراد دارای درآمد ثابت با مشکل مواجه کرده است به نحوی که بسیاری از مردم توان خرید برنج با قیمت امروزی، برنج با قیمت کیلویی حدود ۹۰۰ هزار تومان و مرغ بالای ۱۰۰ هزار تومان را ندارند. 

امروز با مبلغ سبد کالا تنها می‌توان دو عدد مرغ خرید

جعفری آذر عنوان کرد: تا کنون طرح سبد کالا اجرا می‌شد و مبالغ متفاوتی از ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را در کارت خانواده‌ها واریز می‌کرد تا برخی اقلام را تهیه کنند، در حالی که امروز با ۳۰۰ هزار تومان تنها می‌توان دو عدد مرغ خرید. اما در طرح کالابرگ بحث بر سر این است قدرت خرید مردم افزایش یافته و آن‌ها بتوانند اقلام اساسی را به قیمت سال ۱۴۰۰ تهیه کنند. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوع هم اشاره کرد که قالیباف به وزرای کار و کشاورزی در جلسه «بررسی اجرای سال اول برنامه هفتم» درباره نحوه اجرای این قانون کالا برگ تذکر داده است: آنچه محل ایراد و سوال ما است درباره به درستی اجرا نشدن این قانون توسط دولت، به‌ویژه وزارت کار و وزارت کشاورزی و مجموعه‌های مرتبط است. پیش‌تر اعلام شد کالابرگ از آبان ماه اجرا می‌شود و حالا گفته شده که دولت به روش جدید این طرح را اجرا خواهد کرد. 

او درباره کیفیت کالاهایی که قرار است در طرح کالابرگ ارائه شوند، تاکید کرد که قرار نیست دولت برندهای مشخصی را برای این طرح مشخص کند و خرید را خود مردم انجام می‌دهند.

انتهای پیام/
خبرنگار : شادی مکی
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود