عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با ایلنا:
در حوزه مواد غذایی با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه هستیم/ دولت طرح کالابرگ را به درستی اجرا نمیکند
به گزارش خبرنگار ایلنا، پنجمین مرحله طرح کالابرگ الکترونیکی قرار بود در آبان ماه به مرحله اجرا برسد، اما وعدهها در این زمینه تحقق نیافت. حالا دولت وعده داده که این طرح با تغییراتی مهم در آذرماه اجرا میشود، تغییراتی که قرار است قدرت خرید شهروندان را افزایش داده و دسترسی آنها به کالاهای اساسی را تسهیل کند. حالا اما نمایندگان کمیسیون اجتماعی قرار است روز سهشنبه ۱۱ آذر ماه با دعوت از وزیر جهاد کشاورزی در جلسهای آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی کشور را بررسی میکنند.
«علی جعفری آذر» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با تایید این خبر گفت: موضوع کالابرگ الکترونیک در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شده و دولت مکلف است تعهدات و الزامات مربوطه را انجام دهد. ماهیت کالابرگ بر اساس قانون این است که دولت اقلام اساسی بهویژه مواد غذایی را بر اساس قیمتهای سال ۱۴۰۰ به دست مردم برساند. یعنی بر اساس این طرح باید مردم کالاها را با همان قیمت سال ۱۴۰۰ خریداری کنند و مابهالتفاوت آن را دولت پرداخت کند.
او با بیان اینکه سه دهک اول در اولویت طرح کالابرگ قرار دارند و دهکهای بعدی هم به تدریج اضافه میشوند، اضافه کرد: در حال حاضر بهویژه در حوزه مواد غذایی با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه هستیم و این شرایط تامین مواد غذایی را برای مردم به ویژه اقشار ضعیف و افراد دارای درآمد ثابت با مشکل مواجه کرده است به نحوی که بسیاری از مردم توان خرید برنج با قیمت امروزی، برنج با قیمت کیلویی حدود ۹۰۰ هزار تومان و مرغ بالای ۱۰۰ هزار تومان را ندارند.
امروز با مبلغ سبد کالا تنها میتوان دو عدد مرغ خرید
جعفری آذر عنوان کرد: تا کنون طرح سبد کالا اجرا میشد و مبالغ متفاوتی از ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را در کارت خانوادهها واریز میکرد تا برخی اقلام را تهیه کنند، در حالی که امروز با ۳۰۰ هزار تومان تنها میتوان دو عدد مرغ خرید. اما در طرح کالابرگ بحث بر سر این است قدرت خرید مردم افزایش یافته و آنها بتوانند اقلام اساسی را به قیمت سال ۱۴۰۰ تهیه کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوع هم اشاره کرد که قالیباف به وزرای کار و کشاورزی در جلسه «بررسی اجرای سال اول برنامه هفتم» درباره نحوه اجرای این قانون کالا برگ تذکر داده است: آنچه محل ایراد و سوال ما است درباره به درستی اجرا نشدن این قانون توسط دولت، بهویژه وزارت کار و وزارت کشاورزی و مجموعههای مرتبط است. پیشتر اعلام شد کالابرگ از آبان ماه اجرا میشود و حالا گفته شده که دولت به روش جدید این طرح را اجرا خواهد کرد.
او درباره کیفیت کالاهایی که قرار است در طرح کالابرگ ارائه شوند، تاکید کرد که قرار نیست دولت برندهای مشخصی را برای این طرح مشخص کند و خرید را خود مردم انجام میدهند.