درگیری خانوادگی با ۳ فوتی در بندرعباس

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "علی اکبر مرادی" در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در ساعت 19 شب گذشته هفتم آذرماه، برابر اعلام مرکز فوریت های 110 مبنی بر یک مورد تیراندازی منجر به فوت در یکی از محلات بندرعباس، بلافاصه مأموران با تشکیل تیمی به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران در محل مشخص شد فردی با یک قبضه سلاح گرم همسر 30 ساله خود را به قتل رسانده و یک نفر دیگر حدودا 45 ساله ضمن چاقو خوردگی از ناحیه زیر بغل، دچار تیر خوردگی شده و هرسه فوت شده اند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: در بازرسی میدانی از محل حادثه یک قبضه سلاح جنگی کلت کمری کشف شد که با حضور میدانی دادستان بندرعباس و عوامل تخصصی پزشکی قانونی و پلیس آگاهی استان در صحنه و بررسی های تخصصی و نهایی مشخص شد قاتل همسر خود و یک نفر دیگر حاضر در منزل را با اسلحه به قتل رسانده و سپس با همان اسلحه اقدام به خودکشی کرده است.

فرمانده انتظامی بندرعباس با تأکید بر اینکه اقدامات قضایی و پلیسی جهت بررسی و کشف علت و انگیزه وقوع قتل و سایر زوایای پنهان این حادثه در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: با هماهنگی قضایی اجساد متوفیان جهت بررسی علت تامه فوت به پزشکی قانونی بندرعباس انتقال و در این رابطه دو دستگاه خودرو سواری پژو 405 و تیبا متعلق به مقتولین به کلانتری منتقل شدند.

