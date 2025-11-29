خبرگزاری کار ایران
فرمانده یگان‌های انتظامی حفاظتی فراجا:

در صورت مشاهده آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهید

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از اطفای حریق جنگل های روستای الیت شهرستان چالوس استان مازندران با کمک یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و یگان حفاظت سازمان محیط زیست خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار «رضا بنی اسدی فر» فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در تشریح این خبر گفت: در پی آتش سوزی در جنگل های روستای الیت شهرستان چالوس، ضمن اعلام آماده‌باش کامل به کلیه نیروهای یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و یگان حفاظت محیط‌ زیست استان مازندران و استان‌های هم‌جوار، با گستردگی پوشش گیاهی و شرایط توپوگرافی دشوار منطقه، با مدیریتی منسجم، حضور موثر نیروهای زمینی و پشتیبانی هوایی دقیق و حجم بالای مشارکت مردمی، بسیج سریع نیروها، و استفاده از تجهیزات سنگین و هوایی، این عملیات را به یکی از نمونه های موفق اطفای جنگل در سال های اخیر تبدیل کرده است.

وی گفت: با تشکیل تیم هدایت عملیاتی اطفاء حریق با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کل کشور و معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور در منطقه در همین راستا، طی دو مرحله اعزام نیرو و تجهیزات از استان‌های تهران، البرز، گلستان، گیلان و زنجان، گروه‌های عملیاتی مجهز و تازه‌نفس در منطقه حاضر و اقدام به مهار و اطفای حریق کردند و با تلاش مستمر نیروهای یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و یگان حفاظت محیط زیست، همکاری عوامل محلی و پشتیبانی دستگاه‌ها، آتش‌سوزی مهار و اطفا گردید.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در این عملیات حدود 520 نفر مشارکت  فعال داشته اند که شامل نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، آبخیزداری کشور و یگان حفاظت محیط زیست، نیروهای امدادی استان، داوطلبان محلی از جمله کوهنوردان ، صخره نوردان و... گروه های مردمی آموزش دیده بودن و بدین منظور از چندین سورتی پرواز 6 بالگرد جهت آبپاشی و هلیبرد نیرو استفاده شد، همچنین از 2 فروند هواپیمای ایلیوشن با ظرفیت 80 تن آب در هر چرخه نیز به منظور آبپاشی استفاده گردید.

فرمانده یگان های انتظامی و حفاظتی فراجا در ادامه گفت: با توجه به کاهش شدید نزولات جوی و افزایش احتمال بروز حریق در جنگل‌ها و مراتع، از عموم شهروندان محترم درخواست می‌شود مانند گذشته یاری‌گر سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده و با رعایت کامل اصول ایمنی، از افروختن هرگونه آتش در عرصه‌های طبیعی خودداری نمایند. بدیهی است در صورت ضرورت، صرفاً باید از محل‌های تعیین‌شده برای روشن کردن آتش جهت پخت‌وپز یا گرم‌کردن غذا استفاده شود.

سردار رضا بنی اسدی فر در پایان خاطر نشان کرد: همچنین از مردم شریف تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه 1540 یا نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی و اداره حفاظت محیط‌زیست و سامانه 1504 یگان حفاظت منابع طبیعی در سراسر کشور اطلاع‌رسانی کنند.

