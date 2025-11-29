این همکاری منجر به شناسایی و دستگیری شبکه قاچاق بین المللی مواد مخدر و کشف جزئیات تکان دهنده این جنایات شد.

بر اساس این گزارش، ماجرا از اعلام مفقودی فرزند خانواده‌ای در کیش شروع شد. پس از بررسی‌ها مشخص شد جوان ایرانی که با همسفر خود به ترکیه رفته، فوت شده است. در نهایت به دستور مقامات قضایی ایران همسفر جوان متوفی ایرانی در مراجع قضایی کشور تحت تعقیب قرار گرفت و به اتهام قاچاق مواد مخدر و مشارکت در قتل در زندان به سر می برد.

اداره کل همکارهای بین الملل حقوقی و قضایی تاکید کرد که اقدامات قضایی و بین المللی برای دستگیری دیگر اعضای این گروه ادامه دارد.