خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری باند اخاذی با پوشش مأموران پلیس در تهران

دستگیری باند اخاذی با پوشش مأموران پلیس در تهران
کد خبر : 1720286
لینک کوتاه کپی شد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که با استفاده از کارت جعلی و تجهیزات انتظامی، شهروندان را تهدید و اقدام به اخاذی می‌کردند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری اعضای باندی خبر داد که با پوشش مأموران پلیس، اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بودند. تحقیقات این پرونده توسط کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ انجام شد.

وی در بیان جزئیات گفت: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس آگاهی اعلام کرد: به همراه یکی از دوستانش در خودروی شخصی حضور داشته که ناگهان دو سرنشین موتورسیکلت با ظاهری پلیسی به آن‌ها نزدیک شدند. این افراد با ارائه کارت جعلی و تجهیزات انتظامی مانند دستبند، شوکر و اسپری اشک‌آور، خود را مأمور معرفی و اقدام به بازرسی خودرو کردند.

سرهنگ نثاری افزود: پس از این اقدام، متهمان با تهدید شاکی به بازداشت، وی را مجبور به واریز وجه به حساب بانکی مشخصی کردند و سپس متواری شدند. در ادامه تحقیقات اداره یکم، مشخص شد مبالغ به حساب خانمی به هویت معلوم و بلافاصله به حساب دو متهم اصلی بنامان فرزاد و سروش یعنی منتقل شده است.

وی ادامه داد: سروش پیش تر نیز به اتهام جعل کارت شناسایی پلیس و استفاده از تجهیزات جعلی شناسایی شده بود و در بازجویی‌ها به همدستی با فرزاد در چندین فقره اخاذی اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری خاطرنشان کرد: تا این لحظه ۷ نفر از مالباختگان که از آن‌ها با همین شیوه سرقت و اخاذی شده بود شناسایی شده‌اند و تحقیقات تخصصی کارآگاهان اداره یکم برای شناسایی سایر جرایم احتمالی ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی