دستگیری باند اخاذی با پوشش مأموران پلیس در تهران

به گزارش ایلنا، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری اعضای باندی خبر داد که با پوشش مأموران پلیس، اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بودند. تحقیقات این پرونده توسط کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ انجام شد.

وی در بیان جزئیات گفت: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس آگاهی اعلام کرد: به همراه یکی از دوستانش در خودروی شخصی حضور داشته که ناگهان دو سرنشین موتورسیکلت با ظاهری پلیسی به آن‌ها نزدیک شدند. این افراد با ارائه کارت جعلی و تجهیزات انتظامی مانند دستبند، شوکر و اسپری اشک‌آور، خود را مأمور معرفی و اقدام به بازرسی خودرو کردند.

سرهنگ نثاری افزود: پس از این اقدام، متهمان با تهدید شاکی به بازداشت، وی را مجبور به واریز وجه به حساب بانکی مشخصی کردند و سپس متواری شدند. در ادامه تحقیقات اداره یکم، مشخص شد مبالغ به حساب خانمی به هویت معلوم و بلافاصله به حساب دو متهم اصلی بنامان فرزاد و سروش یعنی منتقل شده است.

وی ادامه داد: سروش پیش تر نیز به اتهام جعل کارت شناسایی پلیس و استفاده از تجهیزات جعلی شناسایی شده بود و در بازجویی‌ها به همدستی با فرزاد در چندین فقره اخاذی اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری خاطرنشان کرد: تا این لحظه ۷ نفر از مالباختگان که از آن‌ها با همین شیوه سرقت و اخاذی شده بود شناسایی شده‌اند و تحقیقات تخصصی کارآگاهان اداره یکم برای شناسایی سایر جرایم احتمالی ادامه دارد.