به گزارش ایلنا از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین شامگاه جمعه در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقات جهانی هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی در دانشگاه صنعتی شریف، در جمع خبرنگاران درباره وضعیت پروژه‌های ملی هوش مصنوعی، برنامه‌های حمایت از نخبگان، روند تأسیس بانک نوآوری و نیز سیاست‌های حمایتی از زنان فناور توضیحاتی را ارائه کرد.

معاون علمی با اشاره به تداوم همکاری دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌های ملی هوش مصنوعی گفت: دستیار هوش مصنوعی در حال حاضر در حدود هفت دانشگاه ادامه پیدا می‌کند. این پروژه زنده است و وزارتخانه‌ها با دانشگاه‌ها در تبادل مداوم قرار دارند. آموزش‌ها در حال انجام است، یادگیری اتفاق می‌افتد و دستگاه‌های اجرایی از این دستیارها استفاده می‌کنند، در عین حال نقاط ضعف نیز به مرور برطرف می‌شود.

او نمونه‌هایی از این همکاری‌ها را ذکر کرد و افزود: دانشگاه تهران با وزارت نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان با دستگاه مربوطه و دانشگاه الزهرا با وزارتخانه مرتبط به مراحل خوبی رسیده‌اند. این روند در حال شکل‌گیری است و باید صبور باشیم تا پروژه به تکمیل برسد.

افشین در ادامه به موضوع راه‌اندازی بانک نوآوری اشاره کرد و گفت: مجوز این زیست‌بوم گرفته شده و ما تلاش داریم با حضور بازیگران اصلی، خدمات بانکی را در زیست‌بوم فناوری ارائه دهیم. هدف ما احداث اولین بانک نوآوری است، بانکی که سهام‌داران آن بازیگران بزرگ زیست‌بوم و صندوق نوآوری باشند. با مرکزیت صندوق نوآوری تلاش می‌کنیم این بانک را راه‌اندازی کنیم. این مجوز در برنامه هفتم توسعه وجود دارد و مسیر توسعه آن دیده شده است.

او افزود: روش‌های جدید تأمین مالی باید به کمک زیست‌بوم بیاید؛ در غیر این صورت زیست‌بوم دچار رکود می‌شود. برای تشکیل بانک حدود ۷۰ همت سرمایه نیاز است و در صورت انتخاب نوع دوم بانک، حدود ۵۰ همت. ما با بازیگران بزرگ در حال مذاکره هستیم. صندوق نوآوری یکی از بازیگران اصلی بانک خواهد بود.

معاون علمی همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد «بانک آف‌شور» خبر داد و گفت: در تلاش هستیم مجوز لازم برای تأسیس بانک آف‌شور در چابهار یا کیش را نیز فراهم کنیم. ۳۲ بازیگر در این طرح مشارکت دارند و یکی از بازیگران اصلی نیز صندوق شکوفایی است.

او تأکید کرد که معاونت علمی به دلیل دولتی بودن، نمی‌تواند سهام‌دار باشد: وظیفه ما تسهیل‌گری است تا بازیگران بزرگ زیست‌بوم حول یک محور جمع شوند و رشد بیشتری ایجاد شود.

افشین موفقیت تیم‌های ایرانی را بسیار ارزشمند و کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: در این مسابقات ۱۳۷ کشور شرکت کردند. در بخش هوش مصنوعی، ۶۵ کشور با ۷۰۰ تیم حضور داشتند و رتبه‌های اول تا سوم متعلق به ایران شد. این یعنی ظرفیت نیروی انسانی ایران در حوزه هوش مصنوعی بی‌نظیر است.

او با اشاره به برگزاری مسابقات در دانشگاه صنعتی شریف گفت: این رقابت‌ها با میزبانی منظم و استانداردهای بین‌المللی برگزار شد. کسب رتبه‌های بالای برنامه‌نویسی و قرار گرفتن تعداد زیادی از نمایندگان ایران در جمع ۱۰ نفر برتر، در حالی است که ایران بیشترین شرکت‌کننده را هم نداشت. این موفقیت‌ها جای تبریک و امیدواری فراوان دارد.

معاون علمی درباره حمایت از تیم‌های برتر گفت: علاوه بر جوایز مسابقه، افراد رتبه یک تا ده — در حوزه برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی — بدون ارزیابی شامل طرح صیاد شیرازی می‌شوند و می‌توانند از تسهیلات خدمت سربازی بهره‌مند شوند.

او افزود: رتبه‌های برتر در بنیاد ملی نخبگان امتیاز ویژه دریافت می‌کنند. این مسابقه به‌تنهایی باعث برنده شدن جوایز بنیاد نمی‌شود، اما دارای امتیاز ویژه نخبگانی بوده و در مسیر بهره‌مندی از طرح‌ها تأثیرگذار است.

افشین همچنین وعده داد که برای تیم‌هایی که قصد تشکیل شرکت دارند، روند دانش‌بنیان شدن و حمایت‌های اجرایی «با مکانیزمی بسیار ساده‌تر» انجام خواهد شد.

او روز برگزاری مسابقات را روزی مهم برای کشور دانست و گفت: امروز همزمان شده با ۷ آذر، روز نوآوری، فناوری و ساخت ایران. معتقدیم آینده را با ایده و مغزهای متفکر می‌سازیم، نه با مواد. امروز یک روز بزرگ برای ملت ایران بود.

افشین در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از بانوان فناور گفت: ما دنبال تبعیض یا حتی تبعیض مثبت نیستیم. رویکرد ما محصول و نوآوری است، نه جنسیت. زنان و دختران ایرانی آن‌قدر بااستعداد و توانمند هستند که نیازی به سیاست تبعیض مثبت ندارند؛ سهم بالای آنان در ورودی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نشان‌دهنده این واقعیت است.

انتهای پیام/