خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار درباره فروش داروی لاغری مانجارو تریپل آگونیست در فضای مجازی

هشدار درباره فروش داروی لاغری مانجارو تریپل آگونیست در فضای مجازی
کد خبر : 1720230
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان غذا و دارو اعلام کرد که داروی تریپل آگونیست مانجارو از خانواده داروهای لاغری بدون مجوز رسمی، با ادعای واردات محدود از آلمان در گروه‌های مجازی عرضه می‌شود و مصرف آن می‌تواند سلامت افراد را به خطر بیندازد.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، این دارو که ادعا می‌شود هر قلم از آن حدود ۴۰ میلی‌گرم ماده موثره دارد و دوز تزریق آن قابل تنظیم است و مانند مانجارو از دوز دو و نیم میلی‌گرم آغاز می‌شود اما به دلیل ساختار تریپل آگونیست، مسیر گلوکاگون را نیز هدف قرار می‌دهد و نسل جدیدتری از این دسته دارویی محسوب می‌شود. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد این محصول هیچ مرجع فروش رسمی در کشور ندارد و عرضه آن به طور کامل خارج از شبکه دارویی انجام می‌شود. در گروه‌های فروش، قیمت هر بسته ۵۶ میلیون تومان اعلام شده است. 

عرضه غیرقانونی این دارو در فضای مجازی نگرانی نهادهای نظارتی را افزایش داده و پیگیری منشأ آن در دستور کار قرار گرفته است. 

تهیه دارو باید صرفاً از طریق داروخانه‌های مجاز انجام شود و مصرف داروهای واردشده از مسیرهای غیررسمی می‌تواند برای بیماران پیامدهای جدی ایجاد کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی