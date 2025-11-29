هشدار درباره فروش داروی لاغری مانجارو تریپل آگونیست در فضای مجازی
سازمان غذا و دارو اعلام کرد که داروی تریپل آگونیست مانجارو از خانواده داروهای لاغری بدون مجوز رسمی، با ادعای واردات محدود از آلمان در گروههای مجازی عرضه میشود و مصرف آن میتواند سلامت افراد را به خطر بیندازد.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، این دارو که ادعا میشود هر قلم از آن حدود ۴۰ میلیگرم ماده موثره دارد و دوز تزریق آن قابل تنظیم است و مانند مانجارو از دوز دو و نیم میلیگرم آغاز میشود اما به دلیل ساختار تریپل آگونیست، مسیر گلوکاگون را نیز هدف قرار میدهد و نسل جدیدتری از این دسته دارویی محسوب میشود.
بررسیها نشان میدهد این محصول هیچ مرجع فروش رسمی در کشور ندارد و عرضه آن به طور کامل خارج از شبکه دارویی انجام میشود. در گروههای فروش، قیمت هر بسته ۵۶ میلیون تومان اعلام شده است.
عرضه غیرقانونی این دارو در فضای مجازی نگرانی نهادهای نظارتی را افزایش داده و پیگیری منشأ آن در دستور کار قرار گرفته است.
تهیه دارو باید صرفاً از طریق داروخانههای مجاز انجام شود و مصرف داروهای واردشده از مسیرهای غیررسمی میتواند برای بیماران پیامدهای جدی ایجاد کند.