رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد:
چرخش سیاستهای بهزیستی از اعانهپردازی به سمت توانمندسازی
به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در یادداشتی به مناسبت هفته بزرگداشت معلولان نوشت: «هفته بزرگداشت افراد دارای معلولیت، فرصت مغتنمی است برای پاسداشت کرامت انسانی، تجدید عهد با آرمانهای عدالت اجتماعی و بازخوانی مسئولیت سنگین ما در قبال شهروندان توانمندِ دارای معلولیت. شهروندانی که «فراگیرسازی و تلفیق اجتماعی» آنان نه یک شعار، بلکه یک تعهد ملی و اخلاقی است.
اینجانب ضمن گرامیداشت این هفته ارزشمند، مراتب احترام، قدردانی و سپاس خود را از تمامی افراد دارای معلولیت، خانوادههای صبور و فداکار آنان، فعالان اجتماعی، تشکلهای مردمی، متخصصان و همکاران خدوم سازمان بهزیستی در سراسر کشور ابراز میدارم.
به گزارش سازمان بهزیستی کشور، حسینی در ادامه نوشت: با تأسی به سیاستهای دولت چهاردهم و رهنمودهای ریاست محترم جمهوری، در مسیر تحقق حقوق افراد دارای معلولیت و ارتقای کیفیت خدمات، مجموعهای از چرخشهای بنیادین در سیاستگذاری اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است.
چرخشهایی که نظام رفاه و حمایت اجتماعی را از الگوهای ناکارآمد به سوی الگوهای نوین، عادلانه، فراگیر و توانمندساز سوق میدهد.
این تحولات راهبردی شامل موارد زیر است:
چرخش از تصمیمگیریهای محفلی، هیجانی و سلیقهای به سوی تصمیمگیریهای دانشبنیان، حرفهای و مبتنی بر شواهد.
چرخش از سیاستهای نابرابر و قطبیساز به سوی سیاستهای عدالتمحور و برابری در دسترسپذیری
چرخش از اعانهپردازی صرف به سمت سیاستهای فرصتآفرین، استقلالآفرین و توانمندساز
چرخش از تمرکزگرایی متصلب به سوی الگوهای مشارکتجویانه، تمرکززدا و جامعهمحور
چرخش از ساختارگرایی سازمانمحور به سوی سیاستهای دسترسپذیر، خانوادهمحور و اجتماعپایه
چرخش از نگاه صرفاً آسیبشناسانه به سوی رویکردهای پیشگیرانه، ارتقایی و سلامتمحور
چرخش از رویکردهای انزوا گرایانه به سوی سیاستهای اجتماعیساز، ادغامگرا و مشارکتافزا
و بهرهگیری هدفمند از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و راهکارهای دیجیتال در جهت افزایش پوشش، کیفیت، کارآمدی و عدالت در ارائه خدمات.
مجموعه این چرخشهای راهبردی، بستر استقرار نظامی فراگیر، عادلانه، پایدار و مبتنی بر تلفیق و فراگیرسازی اجتماعی را فراهم میسازد و مسیر توسعه خدمات مؤثر، متناسب با نیازهای واقعی افراد دارای معلولیت را هموار میکند.
سازمان بهزیستی با اتکا بر رویکردهای عدالتمحور، مشارکتجویانه و محلهمحور، بویژه با نگاه عمیق ریاست جمهور، خود را متعهد به اجرای کامل و دقیق مفاد _ «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» _ میداند، و گسترش خدمات باکیفیت، پایدار، فراگیر و عادلانه را در صدر اولویتهای راهبردی خود قرار داده است.
حرکت در مسیر اموزش، مهارت، اشتغال پایدار، سلامت، مناسبسازی، دسترسپذیری، ادغام و تطبیق اجتماعی، اشتغال پایدار و تأمین مسکن شایسته برای افراد دارای معلولیت، از محورهای اساسی اقدامات تحولآفرین سازمان در دوره جدید است.
ما بر این باوریم که توانمندسازی واقعی نه در حمایت صرف، بلکه در فرصتآفرینی، اعتماد به ظرفیتها و مشارکت فعال خود افراد دارای معلولیت در فرآیندهای تصمیمسازی محقق میشود.
بهزیستی، امروز با نگاهی نو و تحولمحور بر سیاستهای توانمندساز، جامعهپذیر، محلهمحور و تقویت زیستبوم مشارکت اجتماعی تأکید دارد و آینده را در مسیر _ساخت جامعهای دوستدار انسان و افراد دارای معلولیت، عدالتگستر، فراگیر و بدون مانع_ ترسیم میکند؛ جامعهای که در آن هیچ فردی به دلیل معلولیت از حق زندگی شایسته، کرامت انسانی و فرصتهای برابر محروم نماند.
_امید آن دارم با همافزایی دولت، نهادهای مردمی، خیرین، بخش خصوصی و خود افراد دارای معلولیت، شاهد تحقق هرچه بیشتر آرمان توانمندسازی، فراگیرسازی و تطبیق اجتماعی در سراسر ایران عزیز باشیم.»