تداوم وضعیت قرمز در هوای تهران

به گزارش ایلنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۶۰ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۵۳ و کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای همه است

از ابتدای سال جاری هوای تهران تا ۴ آذرماه ۶ روز پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۴ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.

