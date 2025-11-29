خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آقامیری مطرح کرد:

عدم تخصیص ارز از سوی دولت برای خرید موتورسیکلت‌های برقی

عدم تخصیص ارز از سوی دولت برای خرید موتورسیکلت‌های برقی
کد خبر : 1720162
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در خصوص علت‌عدم واردات موتورسیکلت‌های برقی به پایتخت توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایلنا، سید محمد آقامیری، در مورد تأمین موتورسیکلت‌های برقی برای پایتخت، گفت: شهرداری پیگیر خرید این موتورها بود اما با توجه به محدودیت در تخصیص ارز، اولویت بر خرید اتوبوس گذاشته شد. 

وی همچنین تصریح کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران موضوع خرید موتورسیکلت را در کنار دیگر وسایل حمل و نقل عمومی در برنامه خود قرار داده بود اما تخصیص ارز صورت نگرفت و دولت در این زمینه همکاری نکرد. 

آقامیری در ادامه یادآور شد: با این شرایط ارزی، خرید اتوبوس‌های برقی با زحمت پیگیری می‌شود که بتوان ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه را در موعد مقرر وارد تهران کرد. 

به گزارش سایت شهر، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: وزارت صمت نیز باید در خرید موتورسیکلت‌ها ورود کند اما آنچه مهم است تخصیص ارز از سوی دولت است که انجام نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی