معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو مطرح کرد:
تزریق سرم در کشور ۲ برابر شده است
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو بر اهمیت تجویز و مصرف منطقی دارو و ضرورت آموزش پزشکان و بیماران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، نقی شهابی مجد گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که باید دنبال شود، تجویز و مصرف منطقی دارو است؛ موضوعی که نقشی تعیینکننده در مدیریت هزینهها و ارتقای اثربخشی درمان دارد.
به گفته او، کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو با ریاست سازمان غذا و دارو فعال است و نمایندگانی از حوزه درمان و بیماران در آن حضور دارند.
وی افزود: برای رسیدن به نتیجه مطلوب، همکاری سایر بخشهای وزارت بهداشت ضروری است. ارتقای آگاهی پزشکان، آموزش بیماران و پایش مستمر نسخهنویسی میتواند از مصرف غیرضروری دارو جلوگیری کند و به استفاده بهینه از منابع محدود دارویی کشور منجر شود.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در حوزه داروهای تزریقی و آنتیبیوتیک، از سال ۷۵ کمیته کشوری فعالیت خود را آغاز کرده و روند مصرف کاهشی بوده است. اما پس از شیوع کرونا مصرف دارو افزایش یافت و همزمان با اجرای آییننامه جدید تأسیس داروخانهها و گسترش نسخهنویسی الکترونیک، بخش قابلتوجهی از نسخهها بهصورت تلفنی صادر شد و این روند در افزایش مصرف مؤثر بود.
وی ادامه داد: مصرف سرم در کشور ۲ برابر شده است. این تغییرات نشان میدهد برای حفظ روند کنترل مصرف منطقی دارو، باید زیرساختهای الکترونیک تقویت شود و آموزش و نظارت بر نسخهنویسی بهطور جدی دنبال شود.
به گزارش سازمان غذا و دارو، استمرار برنامههای نظارتی و آموزشی میتواند مسیر مصرف منطقی دارو را در نظام سلامت تثبیت کند.