بعداز ظهر دوشنبه بتدریج با عبور سامانه بارشی از غرب و شمال غرب کشور در برخی نقاط استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، همدان، قزوین و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی می شود.

از روز سه شنبه در نیمه شمالی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و مناطقی از اردبیل، گیلان، غرب مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی شاهد بارش پراکنده خواهیم بود.

چهارشنبه نیز بارش در استان های ساحلی دریای خزر تشدید شده و در مناطقی از مرکز و شمال شرق کشور نیز بارش پراکنده رخ خواهد داد. بارش در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف خواهد بود.

همچنین از بعداز ظهر دوشنبه و طی روز سه شنبه با توجه به وزش نسبی، باد بتدریج کاهش نسبی آلودگی هوا در شمال غرب کشور و دامنه های جنوبی البرز مورد انتظار است. طی دو روز آینده خلیج فارس مواج است.