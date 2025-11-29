خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام کرد:

کاهش آلودگی هوا از دوشنبه/ آغاز بارش‌ها از سه‌شنبه

سازمان هواشناسی اعلام کرد که از عصر دوشنبه با ورود تدریجی سامانه بارشی از غرب، به تدریج با بارش پراکنده و کاهش آلودگی هوا در آسمان کشور مواجه خواهیم بود.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در غالب مناطق کشور آسمان صاف همراه با جوی پایدار است به همین سبب طی این مدت شهرهای صنعتی و پرجمعیت همراه با افزایش غلظت آلاینده های جوی در حد ناسالم پیش بینی می شود.

بعداز ظهر دوشنبه بتدریج با عبور سامانه بارشی از غرب و شمال غرب کشور در برخی نقاط استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، همدان، قزوین و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی می شود.

از روز سه شنبه در نیمه شمالی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و مناطقی از اردبیل، گیلان، غرب مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی شاهد بارش پراکنده خواهیم بود.

چهارشنبه نیز بارش در استان های ساحلی دریای خزر تشدید شده و در مناطقی از مرکز و شمال شرق کشور نیز بارش پراکنده رخ خواهد داد. بارش در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف خواهد بود.

همچنین از بعداز ظهر دوشنبه و طی روز سه شنبه با توجه به وزش نسبی، باد بتدریج کاهش نسبی آلودگی هوا در شمال غرب کشور و دامنه های جنوبی البرز مورد انتظار است. طی دو روز آینده خلیج فارس مواج است.

