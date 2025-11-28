دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی با اکثریت آراء ابقا شد

در این نشست که در دومین روز از رویداد شهری تهران برگزار شد، شهرداران و نمایندگان شهرهای کربلا، دوشنبه، اردکان، قزوین، زواره، شیراز، ماسوله، کرمانشاه، سیاهکل، ابرکوه، یزد، گرگان، زاهدان و اصفهان نکاتی را در حوزه های مختلف فرهنگی، زیست محیطی، گردشگری و زیرساخت‌های شهری از شهرهای خود مطرح و پیشنهادات و ایده‌هایی را برای تقویت تعامل و ارتباط بین شهرهای مجمع، ارتقای دیپلماسی شهری و گسترش تفاهم‌های خواهرخواندگی بین شهرها ارائه کردند.

در این نشست همچنین، حمیدرضا غلامزاده با نظر و رأی اعضا برای یک دوره دیگر در سمت دبیرکلی مجمع شهرداران آسیایی ابقا شد.

بر اساس گزارش سایت شهر، در ادامه دومین روز از برگزاری رویداد شهری تهران، اجرای پنل های تخصصی موضوعات مختلف شهری و بازدید اعضای مجمع از برخی از پروژه‌های شهری تهران صورت خواهیم گرفت.