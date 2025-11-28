خبرگزاری کار ایران
در دومین روز از رویداد شهری تهران؛

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی با اکثریت آراء ابقا شد

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی با اکثریت آراء ابقا شد
دومین روز از رویداد شهری تهران با اجرای پنل‌های تخصصی موضوعات مختلف شهری آغاز شد و پس از آن با اکثریت آراء دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی ابقا شد.

به گزارش ایلنا، هفتمین جلسه مجمع عمومی مجمع شهرداران آسیایی، امروز- جمعه ۷ آذرماه ۱۴۰۴- با حضور جمعی از شهرداران شهرهای آسیایی و نماینده شهر کازان به عنوان عضو وابسته این مجمع، حمیدرضا غلامزاده دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی و رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، محمدعلی شفیعی معاون بین‌الملل مرکز ارتباطات و برخی از شهرداران و نماینده های کلانشهرهای ایران و و دیگر کشورها در محل ساختمان بلدیه تهران برگزار شد.

در این نشست که در دومین روز از رویداد شهری تهران برگزار شد، شهرداران و نمایندگان شهرهای کربلا، دوشنبه، اردکان، قزوین، زواره، شیراز، ماسوله، کرمانشاه، سیاهکل، ابرکوه، یزد، گرگان، زاهدان و اصفهان نکاتی را در حوزه های مختلف فرهنگی، زیست محیطی، گردشگری و زیرساخت‌های شهری از شهرهای خود مطرح و پیشنهادات و ایده‌هایی را برای تقویت تعامل و ارتباط بین شهرهای مجمع، ارتقای دیپلماسی شهری و گسترش تفاهم‌های خواهرخواندگی بین شهرها ارائه کردند.

در این نشست همچنین، حمیدرضا غلامزاده با نظر و رأی اعضا برای یک دوره دیگر در سمت دبیرکلی مجمع شهرداران آسیایی ابقا شد.

بر اساس گزارش سایت شهر، در ادامه دومین روز از برگزاری رویداد شهری تهران، اجرای پنل های تخصصی موضوعات مختلف شهری و بازدید اعضای مجمع از برخی از پروژه‌های شهری تهران صورت خواهیم گرفت.

انتهای پیام/
