استاندار تهران اعلام کرد
مجازی شدن مدارس و دانشگاههای استان تهران/ دورکاری ادارات با نظر مدیران/ بانک ها به صورت کشیک فعالند
استاندار تهران گفت: مدارس و دانشگاههای استان تهران به استثنای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس در تمامی مقاطع مجازی و ادارات با نظر مدیران طی فردا شنبه ۸ آذرماه دورکار خواهند بود.
به گزارش ایلنا، در پی هشدار هواشناسی و آلودگی هوای تهران، جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز (جمعه) در استانداری تهران برگزار شد.
محمد صادق معتمدیان استاندار تهران با اشاره به مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا از مجازی شدن مدارس در تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاهها و دورکاری ادارات استان با نظر مدیران، به استثنای ملارد، شهریار، شهرقدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس طی فردا شنبه ۸ آذرماه خبر داد.
وی از تشکیل پنجمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگیهوای استان در استانداری تهران خبر داد و با تاکید بر اهمیت سلامت همه اقشار جامعه اظهار کرد: تمامی اعضای کارگروه، گزارشات لازم را در این جلسه ارائه دادند که طبق این گزارشات تصمیمات لازم اتخاذ شده است.
استاندار تهران با اشاره به داده هاو جمع بندی های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقررشد؛ مهدکودکها وپیش دبستانی تعطیل و آموزش مدارس در کلیه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای به ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس طی فردا شنبه ۸آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.
مقامعالی دولت در استان تهران در خصوص وضعیت فعالیت دستگاهها و شهرداریها نیز بیان کرد: دستگاههای اجرایی و شهرداریها، به جز دستگاههای امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی و با توجه به امکان ارائه خدمات به مردم و نظر مدیران استفاده از دورکاری وجود دارد و بانک ها نیز به صورت کشیک فعال خواهند بود.
وی اظهار کرد: تردد کامیون ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.
استاندار تهران گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوسها و مینیبوس ها در پایانهها و توقف گاههای شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامهها و اقدامات مدیریت ترافیک و بهروزرسانی و نصب دوربینهای هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرا میگردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.
وی افزود: استقرار پایگاههای سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهرهای استان الزامی و استفاده از ماسکهای مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروههای حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی،زنان باردار) ضروری است و اطلاعرسانی گسترده درباره توصیههای بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدید کننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماند سوزی و سوزاندن شاخوبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداریها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاههای علوم پزشکی استاناقدامات لازم درباره خود مراقبتی و توصیههای بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاهها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیتهای عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.
معتمدیان همچنین افزود: بنا بر مصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع میشود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکتهای سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کورههای فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.
وی عنوان کرد: دستگاههایی که کارکنان آنها مکلف به فعالیت در فضای باز هستند، موظف به تأمین تجهیزات حفاظتی و خود مراقبتی میباشند.