هشدار شرایط بسیار ناسالم هوا در تهران؛ توصیه به آمادگی دستگاههای امدادرسان
اداره کل هواشناسی استان تهران در رابطه با کیفیت هوای تهران در روزهای آینده هشدار داد و گفت: در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک کیفیت هوا به شرایط بسیار ناسالم خواهد رسید و بر آمادگی دستگاههای امدادرسان به ویژه بخشهای بهداشت و درمان را نیز تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران برای افزایش محسوس غلظت آلاینده های جوی به ویژه ذرات PM۲.۵ و تشدید کاهش کیفیت هوا، هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
بر این اساس با توجه به پایداری جو به همراه تداوم انباشت آلایندههای جوی از بعدازظهر امروز جمعه (۷ آذرماه) تا پایان صبح سه شنبه (۱۱ آذرماه)، کیفیت هوا در تهران به ویژه نیمه جنوبی و مناطق مرکزی کم میشود؛ این شرایط با افزایش غبار محلی و غلظت آلایندههای جوی در بعضی ساعتها کاهش دید کاهش محسوس کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس و ناسالم برای همه همراه خواهد بود.