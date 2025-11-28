تداوم هشدار نارنجی هوا تا اواسط هفته

به گزارش ایلنا، جعفر برزگر در توضیح بیشتر اظهار کرد: روز گذشته (۶ آذرماه) با گذر موجی کم توان که در گستره استان تهران، ابرناکی و وزش باد رخ داد، تنها در ساعات متمادی، موجب جابجایی توده هوا و تهویه طبیعی هوای استان شد.

وی ادامه داد: اما این موج کم توان که در پاره‌ای نواحی از ارتفاعات شمالی تهران منجر به بارش برف شده بود، گذر کرد و مطابق انتظار پس از گذر این موج، از ابتدای جمعه (۷ آذرماه) بار دیگر روند انباشت و افزایش غلظت آلاینده های هوا شروع شد.

برزگر در پایان تاکید کرد: در صورت عدم مهار منابع ثابت و متحرک آلاینده هوا، از بعدازظهر امروز جمعه تا دوشنبه (۹ آذرماه) شب یا صبح سه شنبه (۱۰ آذرماه) شرایط هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا مورد انتظار خواهد بود.

